Ervín je dobroprajný
Patria skôr k tvrdohlavým, no dobroprajným ľuďom.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Mužské meno Ervín je na Slovensku ojedinelé, má nemecký pôvod a význam mena je "priateľ cti, vojska". Meniny majú Ervínovia 21. apríla.
Patria skôr k tvrdohlavým, no dobroprajným ľuďom. Sú aj výrazne aktívni a majú neočakávané reakcie. Dokážu rýchlo odhaliť predstierané city. Sami sú prirodzení a nesporne temperamentní. Majú isté ťažkosti pri rozhodovaní a často sa uzatvárajú do seba.
Bývajú pomerne vitálni, no mali by pravidelne jesť.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Ervínov sú zelená a biela, ochranné rastliny nechtík, ligurček a podbeľ, ochranné kamene smaragd a zafír.
