Bratislava 21. apríla (TASR) - Mužské meno Ervín je na Slovensku ojedinelé, má nemecký pôvod a význam mena je "priateľ cti, vojska". Meniny majú Ervínovia 21. apríla.



Ervínovia patria skôr k tvrdohlavým, no dobroprajným ľuďom. Sú aj výrazne aktívni a majú neočakávané reakcie. Dokážu rýchlo odhaliť predstierané city. Sami sú prirodzení a nesporne temperamentní. Majú isté ťažkosti pri rozhodovaní a často sa uzatvárajú do seba.



Bývajú pomerne vitálni, no mali by pravidelne jesť.