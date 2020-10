ESA poskytne moduly pre vesmírnu stanicu NASA v blízkosti Mesiaca

Paríž 28. októbra (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) poskytne niekoľko kľúčových modulov pre plánovanú vesmírnu stanicu Gateway, ktorá má byť umiestnená na obežnej dráhe okolo Mesiaca. Výmenou za to budú môcť na stanici pôsobiť aj astronauti ESA, informovala v utorok agentúra AP.



Projekt výstavby stanice Gateway je súčasťou kozmického programu Artemis amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorého cieľom je obnovenie pilotovaných letov na Mesiac. Stanica by mala v budúcnosti slúžiť aj ako základňa pre lety na Mars aj ďalšie vesmírne misie a testovanie nových technológií.



Agentúra ESA v utorok informovala, že jej generálny riaditeľ Johann-Dietrich Wörner a šéf NASA Jim Bridenstine podpísali zmluvu na poskytnutie "základných prvkov" pre vesmírnu ministanicu Artemis Gateway.



Materiálna pomoc ESA by mala zahŕňať hlavný obytný modul pre astronautov, a tiež komunikačný a tankovací modul a okno na pozorovanie Mesiaca. Výmenou za to budú môcť astronauti ESA absolvovať tri lety a pracovné pobyty na budúcej stanici, vyplýva z uzavretej dohody.



Európska vesmírna stanica sa už predtým zaviazala, že pre Gateway postaví dva servisné moduly, ktoré budú zabezpečovať elektrinu, pohon raketových motorov, vodu a kyslík pre americkú kozmickú loď Orion, ktorá má privážať astronautov na stanicu a naspäť na Zem.



NASA dúfa, že podobné dohody ako s ESA, týkajúce sa výstavby a prevádzky stanice Gateway, uzavrie aj s inými zahraničnými partnermi.