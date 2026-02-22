Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. február 2026
Etela je neúnavná

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Obľúbené farby týchto žien sú tmavomodrá, červená a ružová. Ochranné rastliny puškvorec, cesnak a nezábudka. Ochranné kamene rubín, diamant a jaspis.

Bratislava 22. februára (TASR) - Ženské meno Etela má nemecký pôvod a jeho význam je "vznešená". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Etka, Etelka. Meniny oslavujú 22. februára.

Etela je najmä zvedavá, vnímavá a neúnavná. Je tiež tou, o ktorej sa vravieva: "To mal byť chlapec". Keď odrastie, pôsobí dojmom, že vlastní skrytú múdrosť. Má rýchle reakcie. Ak sa dostanete do konfliktu s Etelou, nerobte si ilúzie, že všetko prebehne hladko.

Ženám s týmto menom neprospievajú sladké ani mastné jedlá. Mali by sa vyhýbať aj častej irónii a rodinným intrigám.

