Eugen je láskavý
Eugenovia sú láskaví muži, ktorí sa radi obklopujú blízkymi ľuďmi. Už ako deti majú ohromnú intuíciu.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Mužské meno Eugen má grécky pôvod a jeho význam je "urodzený". S Eugenmi sa na Slovensku stretávame výnimočne. Meniny majú 18. novembra. Nositeľov tohto mena oslovujeme Genko, Žeňo.
Eugenovia sú láskaví muži, ktorí sa radi obklopujú blízkymi ľuďmi. Už ako deti majú ohromnú intuíciu. Pri štúdiu sa prejavujú ako pomalší žiaci, ktorí sa len málokedy pre niečo nadchnú. Ak úsilie učiteľov padne na úrodnú pôdu, stávajú sa z Eugenov špičkoví technici, projektanti, manažéri, či obchodní zástupcovia, ktorí svojím diplomatickým vystupovaním po čase dosiahnu úspech.
Dôvera Eugenov k iným ľuďom je kolísavá. Niekedy sú rozporuplní, nerozhodní, ľahko ovplyvniteľní a svojhlaví.
Sú životaschopní. Rýchlo sa však unavia. Eugenovia sa väčšinou nestravujú dostatočne vyvážene. Chrániť by si mali hlavne oči a priedušky.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú modrá a čierna. Ochranné rastliny medovka a mak, kamene ametyst a perla.
