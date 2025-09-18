Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Magazín

Eugénia si vždy určí presný cieľ

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Má sebavedomé správanie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. septembra (TASR) - Krstné meno Eugénia sa u nás vyskytuje ojedinele. Toto meno gréckeho pôvodu v preklade znamená "urodzená". Nositeľky oslovujeme Eugenka, Geňa, Evža a meniny majú 18. septembra.

Eugénie sú ženy, ktoré si vždy určia presný cieľ. Idú za ním cez všetko a cez všetkých, dokážu byť pritom aj trochu zákerné. Majú sebavedomé správanie.

Už ako dievčatká túžia po nezávislosti. Priťahuje ich všetko nové a nepoznané. Čo sa týka nadviazania citového vzťahu, rozhodne nezostanú nepovšimnuté. Žiť s nimi nie je jednoduché.

Eugénie majú priemerné zdravie. Prospeje im dostatočný odpočinok a pravidelná strava. Ovplyvňuje ich planéta Mars.

Šťastné farby Eugénie sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava a rozmarín, ochranné kamene diamant a jaspis.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti