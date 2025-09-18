< sekcia Magazín
Eugénia si vždy určí presný cieľ
Má sebavedomé správanie.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Krstné meno Eugénia sa u nás vyskytuje ojedinele. Toto meno gréckeho pôvodu v preklade znamená "urodzená". Nositeľky oslovujeme Eugenka, Geňa, Evža a meniny majú 18. septembra.
Eugénie sú ženy, ktoré si vždy určia presný cieľ. Idú za ním cez všetko a cez všetkých, dokážu byť pritom aj trochu zákerné. Majú sebavedomé správanie.
Už ako dievčatká túžia po nezávislosti. Priťahuje ich všetko nové a nepoznané. Čo sa týka nadviazania citového vzťahu, rozhodne nezostanú nepovšimnuté. Žiť s nimi nie je jednoduché.
Eugénie majú priemerné zdravie. Prospeje im dostatočný odpočinok a pravidelná strava. Ovplyvňuje ich planéta Mars.
Šťastné farby Eugénie sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava a rozmarín, ochranné kamene diamant a jaspis.
