Eva Siracká, prvá dáma slovenskej rádiológie a onkológie, jubiluje

Eva Siracká, archívna snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 1. mája (TASR) - Na čele Ligy proti rakovine (LPR), ktorej žltý narcis sa stal symbolom boja proti zákernej chorobe, stála Eva Siracká ako jej prezidentka 30 rokov. Významná odborníčka v oblasti rádiológie, ktorá zasvätila profesionálny život liečbe rakoviny, sa v sobotu 1. mája dožíva 95 rokov.Držiteľka Krištáľového krídla z roku 1998 si z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident SR Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž I. triedy. V januári 2015 jej Európsky parlament (EP) udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014.Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Okrem o štyri roky staršej sestry mala aj o rok mladšieho brata. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína, kde sa jej otec stal sudcom Krajského súdu. Od roku 1939 dospievala a žila v Bratislave, keď jej otec začal pôsobiť na Najvyššou súde.Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve, vďaka rodinnému lekárovi." uviedla pre TASR lekárka, ktorá sa svojmu snu aktívne venovala viac ako pol storočie.Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončila v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe na bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety. "" povedala o svojom prvom vážnejšom zoznámení sa s onkologickou problematikou dlhoročná prezidentka LPR.Napriek tomu, že chcela praxovať mimo Bratislavy, sa jej u "zapáčilo a o prax v ústave požiadala aj o rok. Do ústavu sa chcela vrátiť tiež po ukončení lekárskej fakulty, ale napokon dostala miesto v okresnej nemocnici v Trstenej, kde začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení.uviedla pre TASR o svojich profesionálnych začiatkoch.Po návrate do Bratislavy začala v roku 1953 pôsobiť na Rádiologickom oddelení Onkologického ústavu. V rokoch 1956 až 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa. Zástupkyňou primára oddelenia sa stala v roku 1958. Znalosti z onkologickej rádiológie si v rokoch 1960 - 1961 rozšírila na Onkologického ústavu Nemeckej akadémie vied v Berlíne – Buchu.Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied (SAV) získala v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou Rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Absolvovala aj študijný pobyt na Rádiobiologickom oddelení Karolinska Institutet v Štokholme. Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.) dosiahla v roku 1977.Národnú cenu za výskum heterogenity ľudských nádorových buniek dostala v roku 1983. Založila aj slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie. Pôsobila aj v redakčnej rade medzinárodného časopisu Neoplasma. Do roku 1991 sa venovala aj klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (SAV).V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Liga proti rakovine (LPR), čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciu. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie - Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC).uviedla o lige jej zakladateľka a bývalá dlhoročná prezidentka.Vďaka mnohým úspešným kampaniam sa podľa Sirackej podarilo lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov, na ktoré štát nemal a nemá dosť finančných prostriedkov.Podľa dlhoročnej lekárky v oblasti onkológie sa Slovensko v liečbe rakoviny nemá za čo hanbiť.zhodnotila stav slovenskej onkológie jej dlhoročná odborníčka.Jedným z hlavných nedostatkov slovenského zdravotníctva je podľa nej nedostatočná komunikácia medzi lekárom a pacientom.skonštatovala Siracká.Pre TASR jubilantka prezradila aj svoje najbližšie plány a priania: