E.Vášáryová o filme Emília: S dôverou som sa dala do rúk profesionálov

Bratislava 4. decembra (TASR) - Emília je názov nového celovečerného dokumentárneho filmu Martina Šulíka. Režisér ho venoval hviezde slovenského filmu, televízie a divadla Emílii Vášáryovej. Ambíciou tvorcov bolo vytvoriť snímku, v ktorej by zachytili široký rozsah práce herečky a to, ako sa prelínala jej životom.



"Ale aj vzťah medzi spoločnosťou a tou jej prácou, do akej miery sa spoločnosť odrážala v práci pani Vášáryovej a do akej miery jej práca ovplyvňovala život spoločnosti," uviedol pre TASR na pondelkovej tlačovej konferencii Šulík. Vo filmovej novinke mapuje život herečky, ktorá viac ako šesťdesiat rokov spoluvytvára podobu moderného česko-slovenského divadla, filmu a televízie. "Práca a kultúra pani Vášáryovej mala veľký vplyv na spoločnosť," podčiarkol.



Tvorcovia filmu, v ktorom "sa premieta snaženie celej generácie umelcov", vychádzali z množstva cenných archívnych materiálov a z toho, ako ich herečka komentovala. "V štruktúre filmu je aj veľa akoby mikroportrétov, mala chuť rozprávať o ľuďoch, ktorí ovplyvnili je život," poznamenáva režisér. Herečka vo filme spomína na svojich rodičov, hereckých a režisérskych kolegov. Sú medzi nimi napríklad Karol Machata, Karol Zachar či Jozef Budský. "Súčasťou slovenskej kultúry boli celé desaťročia, spojenie archívov a komentárov pani Vášáryovej sa mi zdá na filme zaujímavé," zhodnotil Šulík.



Film prevedie divákov zákrutami času, umožní im pochopiť súvislosti herečkinho života i umeleckého snaženia prostredníctvom výpovedí jej priateľov, kolegov, spolupracovníkov, filmových a divadelných kritikov. Ako povedala pre TASR Vášáryová, do výberu týchto ľudí tvorcom dokumentu nezasahovala. "Chcela som byť sama prekvapená, koho vyberú. Dôverujem profesionalite a nesmierne si ju vážim, je jej čím ďalej tým menej, najmä v týchto našich povolaniach. S veľkou dôverou som sa dala do rúk profesionálov," priznala herečka.



Režisér tiež vyjadril radosť z toho, že sa podarilo nájsť zábery Emílie Vášáryovej z festivalu v Cannes, kde v roku 1963 ocenili film Až přijde kocour. "Alebo ma potešili amatérske osmičky Petra Mikulíka, ktorý zachytil začiatkom šesťdesiatych rokov svojich spolužiakov z VŠMU. Sú to veľmi intímne záznamy o študentskom živote. Archívy sú pamäťou našej komunity. Sú svedectvom o našich snaženiach, prehrách, ale aj o umeleckých vrcholoch," uzavrel Šulík.



Film Emília príde do kín 7. decembra.