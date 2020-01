EXKLUZÍV: TÁTO česká speváčka chce vypredať Madison Square Garden

Bratislava, 30. januára (TABLET.TV) – Svetoznámy americký magazín Billboard nemá vo zvyku, že by dal priestor hudobným nováčikom a už vôbec nie z Českej republiky alebo zo Slovenska. Aj preto ma prekvapilo, že sa môj singel No Cry dočkal premiéry práve tam, a to v rovnaký deň, keď promoval aj novú skladbu Eda Sheerana. Síce snívam o tom, že vypredám Madison Square Garden v New Yorku, no stále stojím nohami pevne na zemi. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to uviedla česká speváčka NYKKI, vlastným menom Nikola Mertlová.







Kto stojí za jej megaúspechom v Amerike?



Ako vyhrala nad komplexom zo svojej postavy?



Speváčka NYKKI odhalila aj svoje hudobné plány.

Padli mená ako NICKI MINAJ či MAJK SPIRIT! Stane sa z “popovej princeznej” raperka?



Pozrite si EXKLUZÍV na TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťkou.