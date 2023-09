EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S PRVÝM ČESKOSLOVENSKÝM KOZMONAUTOM: Let ma zmenil

Vladimír Remek Foto: TASR/František Iván

Archívna snímka. V stredu 29. októbra 1980 sa stretol na besede s bratislavskými pioniermi v Dome pionierov a mládeže K.Gottwalda československý kozmonaut, hrdina ZSSR a ČSSR podplukovník ing. Vladimír Remek, ktorý je na návšteve v hlavnom meste SSR na pozvanie mestských výborov KSS a SZM. Uväzovanie pionierskej šatky 29. októbra 1980. Foto: TASR - P. Šimončík



Životopis Vladimíra Remka

Vladimír Remek sa narodil 26. septembra 1948 v Českých Budějoviciach. Pochádzal z československej rodiny - otec bol Slovák, vojenský pilot, matka Češka. V roku 1970 absolvoval Vyššie letecké učilište v Košiciach. O dva roky nato začal študovať na Vojenskej leteckej akadémii J. A. Gagarina v Monine pri Moskve, ktorú ukončil v roku 1976.



Ako vojak z povolania slúžil v armáde takmer 30 rokov. Do civilu odišiel na vlastnú žiadosť v roku 1995 v hodnosti plukovníka. V nasledujúcich rokoch pracovne zamieril do Ruska, najskôr zastupoval spoločnosti ČZ Strakonice a ČZ-Turbo-GAZ a neskôr pôsobil ako obchodný radca na českom veľvyslanectve v Moskve.

V júni 2004 bol zvolený do Európskeho parlamentu (EP) ako nestraník na kandidátke Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Vo voľbách v júni 2009 svoj mandát obhájil a poslancom europarlamentu bol do 15. decembra 2013. Od 16. januára 2014 začal pôsobiť ako veľvyslanec Českej republiky v Ruskej federácii. Na tomto poste bol do konca januára 2018.



Na sovietskej kozmickej lodi Sojuz 28 vzlietol do vesmíru v tom čase 29-ročný Vladimír Remek z kozmodrómu Bajkonur 2. marca 1978 ako člen prvej medzinárodnej posádky v rámci programu Interkozmos. Veliteľom letu bol Alexej Gubarev. Pracovali na palube orbitálneho komplexu Saľut 6 spolu s jeho základnou posádkou, ktorú tvorili Jurij Romanenko a Georgij Grečko. Na Zem sa vrátil 10. marca 1978 po 190 hodinách a 18 minútach strávených vo vesmíre.



České Budějovice/Bratislava 26. septembra (TASR) - Prvý československý kozmonaut Vladímír Remek oslavuje dnes 75 rokov. Pri tejto príležitosti poskytol TASR rozhovor.