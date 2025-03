Falco dosiahol unikátny americký míľnik v šate punkera Amadea

Viedeň 29. marca (TASR) - Rakúsky muzikant Falco nahral, najmä v prvej fáze svojej kariéry viacero moderných pesničiek, v ktorých on i jeho tvorivý spolupracovník Robert Ponger využili hudobný talent a zmysel pre jemný experiment. Globálne sa však presadil až treťou platňou a aj to najmä excentrickou popovkou Rock Me Amadeus, ktorá pred 39 rokmi dosiahla míľnik prvým miestom v americkej hitparáde. Doteraz sa nikomu inému nepodarilo pristáť na špici rebríčka v USA s pesničkou v nemeckom jazyku, aj keď v éteri, najmä v tom zaoceánskom, zneli aj podporené remixové verzie bez textu slôh Falcovho hitu.



Johann Hölzel vtrhol na domácu scénu ako 24-ročný singlom Ganz Wien (celá Viedeň) a najmä následným hitom Der Kommissar. Ten v závere roka 1981 ovládol aj nemecký rebríček a začalo sa hovoriť o významnej posile Novej nemeckej vlny (Neue Deutsche Welle - NDW). Falco sa síce historicky takto kategorizuje, ale mal vlastnú cestu hudobného priekopníctva. Neustále sa držal pevne na rakúskej zemi, ale vzlietal anglosaskými výstrelkami i svojským poňatím rapu.



Na albume Einzelhaft (1982) spieva, rapuje i hovorí v silných piesňach, okrem spomínaných dvoch napríklad aj v Maschine brennt, Auf der Flucht, či Helden von heute. Dielo obsahuje aj známu recesnú Nie mehr Schule. Piesne mali šťavu, moderný, až nerakúsky zvuk a všadeprítomnú nápaditosť. Falco sa proste nepáral, kde sa mu chcelo, tak do textu v nemčine prihodil idióm, citoslovce, či zvolanie v angličtine. Albumom v tom čase zaujal napríklad aj v Nórsku a keby niet socialistických obmedzení, popularita Kommissara a spol. by sa bola vďaka stanici Ö3 vyplavila aj na Slovensku. Prvé Falcovo obdobie bezpochyby patrí k cennému fondu európskej modernej hudby.



V roku 1984 vydal album Junge Römer s rovnomenným hitom a dostal zaň opäť priaznivé recenzie. O poldruha roka neskôr už bola na svete platňa Falco 3 a s ňou prišiel fenomenálny komerčný úspech, rakúsky umelec už spolupracoval s holandským producentským duom Bolland & Bolland. Singel Rock Me Amadeus dobyl prakticky všetky veľké rebríčky vrátane britského a amerického. Jeanny bola prevažnou jednotkou na kontinente a vysoko rúbal aj song Vienna Calling, v USA bol na najvyššie 18. pozícii, celý album sa tam vyšvihol na 3. miesto.



Hitovka Rock Me Amadeus trónila v Amerike na čele od 29. marca 1986 tri týždne, až potom ju vystriedal Princov Kiss. V rozhlasovom prehľade American TOP40 legendárny dídžej Casey Kasem uviedol novú jednotku krátkym strastiplným príbehom o geniálnom rakúskom komponistovi. Wolfgang Amadeus Mozart bol ústredným obrazom textu i videoklipu, Falco v ňom demonštroval neutíchajúci vzťah k rodnej kultúre, účinne "zmixovaný" s ľúbosťou k novým trendom.



V piesni Rock Me Amadeus prezentuje Falco Mozarta ako dobovú superstar i ako "punkera", jeho slávny krajan je proste rockový idol. Text nemá ambície hlbokých myšlienok, ale spolu s úderným rytmom a unikátnym prejavom speváka atraktivizuje tému dejinného virtuóza a skladateľa. Až tak, že sa ako jediný rakúsky umelec presadil naraz na špicu predaja v Spojenom kráľovstve i za oceánom. Pred ani po Rock Me Amadeus nik iný nedokázal dobyť singlovú Ameriku s produktom v nemeckom jazyku.