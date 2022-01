Fanúšikovia si pripomínajú nedožitých 75 rokov Marián Vargu

Na snímke hudobný hosť Marián Varga. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. januára (TASR) – Fanúšikovia slovenskej hudobnej scény si v sobotu 29. januára pripomenú nedožitých 75 rokov legendárneho skladateľa a hráča na klávesových nástrojoch Mariána Vargu. Jeho meno je spojené so skupinami Prúdy a Collegium Musicum.Marián Varga sa narodil 29. januára 1947 v Skalici. Navštevoval od šiestich rokov ľudovú školu umenia, neskôr bol žiakom Bratislavského konzervatória, kde študoval tri roky hru na klavíri u Romana Bergera a kompozíciu u Andreja Očenáša.V lete roku 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 v štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave dnes už kultový album Zvonky, zvoňte. Na prvej platni skupiny Prúdy je Marián Varga autorom deviatich skladieb.Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum. Inšpiráciou pre neho bola anglická skupina Nice, ktorú videl koncertovať v Prahe. Jej lídrom bol virtuózny hráč na klávesy Keith Emerson - neskôr založil známu skupinu Emerson, Lake & Palmer, ELP.Prvými nahrávkami skupiny Collegium Musicum boli v júli 1970 skladby Hommage á J. S. Bach a Ulica plná plášťov do dažďa. Nahrávali ich v štúdiu rozhlasu v Brne a vyšli na etikete vydavateľstva Panton ako prvá EP platňa. V roku 1971 vydali prvú LP platňu Collegium Musicum - obsahovala aj známu úpravu diela Josepha Haydna Concerto in D, na ktorej skupinu sprevádzal komorný orchester.Od tohto obdobia repertoár skupiny pozostával prevažne z inštrumentálnych kompozícií, jednak interpretácií skladieb klasickej hudby autorov Bartóka, Haydna či Stravinského, a tiež z vlastných skladieb, ktorých autorom bol väčšinou práve Varga. Ešte v závere roku 1971 nahrali dvojalbum Konvergencie.Priebežne sa Varga venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci s Pavlom Hammelom vydali päť albumov, medzi nimi Zelená pošta (1972) a Na druhom programe sna (1977).Varga je autorom scénickej hudby k viacerým televíznym a divadelným inscenáciám. Skomponoval hudbu k filmom Dušana Trančíka Amulet, Iná láska, Štvrtý rozmer, Víkend za milión. Spolu s Pavlom Hammelom zložili hudbu do prvého slovenského muzikálu Cyrano z predmestia, ktorý mal premiéru 8. októbra 1977 na Novej scéne v Bratislave.V roku 1979 po dokončení albumov Continuo a On a ona sa zostava Collegia Musica rozišla. V ďalšom období existovala táto skupina iba ako príležitostná štúdiová formácia. Zišla sa napríklad pri nahrávaní albumu Divergencie (1981). Varga sa rozhodol pre sólovú dráhu. V 80. rokoch vystupoval sám, alebo s perkusionistom Dodom Šošokom. V roku 1984 mu vyšiel sólový album Stále tie dni.V poslednom období bola známa jeho spolupráca aj koncertná činnosť s Moyzesovým kvartetom. Z jeho albumov po roku 2000 to sú Solo In Concert (2003), kompilácia Hommage á Marián Varga (2003) Marián Varga & Moyzesovo kvarteto (2006), CD a DVD Speak, Memory (2010). Z novembra 2011 je album Marián Varga a Noneto.Prezident Andrej Kiska mu 13. januára 2015 udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. V januári 2017 bol Marián Varga ocenený Krištáľovým krídlom za celoživotné dielo. Zomrel 9. augusta 2017 vo veku 70 rokov.V októbri 2019 vznikla z iniciatívy manželky Jany Vargovej a viacerých jemu blízkych umelcov a priateľov Spoločnosť Mariána Vargu. Jej hlavným cieľom je dôstojná a profitom neovplyvnená starostlivosť a zveľaďovanie hudobného odkazu Mariána Vargu. Mesiac nato, v novembri 2019 vyšiel CD Box Marián Varga Collected Works I. Vo februári 2021 pod názvom O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu, vychádza v notovom zápise aj na nahrávke výber z detskej tvorby Mariána Vargu. Marián Varga patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej hudobnej scény.