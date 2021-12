Fanúšikovia si pripomínajú nedožitých 70 rokov speváčky V. Špinarovej

Bratislava 22. decembra (TASR) – Fanúšikovia českej hudobnej scény si v stredu 22. decembra pripomenú nedožitých 70 rokov známej českej rockovej speváčky Věry Špinarovej. Patrila k popredným interpretom českej rockovej a popovej scény, vďaka nenapodobiteľnému hlasu a temperamentnému vystupovaniu sa stala jednou z najobľúbenejších speváčok v Česku i na Slovensku.



Věra Špinarová sa narodila 22. decembra 1951 v Pohořeliciach neďaleko Brna. Keď mala sedem rokov, rodina sa presťahovala do Ostravy. To už sa Věra rok učila hrať na husliach, od deviatich potom na gitare. Prvýkrát na verejnosti vystúpila ako 14-ročná s veľkým orchestrom na akadémii ostravských škôl.



V roku 1966 bola finalistkou speváckej súťaže Modrý kryštál, kde skončila na piatom mieste. To znamenalo v jej speváckej kariére zásadný posun. Ešte v tom istom roku nahrala v ostravskom rozhlase prvú skladbu Já před tebou klečím, začala spievať so skupinami Flamingo a Royal Beat, v roku 1969 prijala angažmán v skupine Majestic. S touto skupinou nahrala známy hit Music Box.



V roku 1971 si Majestic zmenili názov na Skupinu Ivo Pavlíka. O rok neskôr si Věra Špinarová vzala Iva Pavlíka za manžela. Ešte v roku 1972 vydala prvú LP platňu s názvom Andromeda. Po dvoch rokoch 14.decembra 1974 sa jej narodil syn Adam.



V roku 1975 získala na Bratislavskej lýre tretie miesto s pesničkou Lúčenie, ktorú zložili Janko Lehotský a Ľuboš Zeman. V roku 1976 vydala druhý album Životopis, v roku 1979 tretí s názvom Věra Špinarová 3 a v roku 1982 štvrtý Meteor lásky.



V roku 1984 sa skončilo jej manželstvo s Ivom Pavlíkom, jej novým partnerom sa stal spievajúci bubeník Vítězslav Vávra. Účinkovala s vlastnou skupinou Speciál, s ktorou vydala platňu Stíny výsluní (1984). V roku 1988 sa rozišla s Vávrom i s kapelou a založila novú formáciu Notabene.



Poctou pre ňu bolo v roku 2007 pozvanie ako predkapely na koncerte Joe Cockera pri jeho ostravskom koncerte.



V októbri 2005 vydala štúdiový album Čas můj zato stál. V novembri 2009 jej vyšlo CD a DVD s názvom Věra Špinarová Největší hity Live a v novembri 2011 trojkompilácia Největší hity 1970-2010 s podtitulom Jednoho dne se vrátíš, na ktorej bolo 59 piesní - medzi nimi hity Music Box, Meteor lásky, Chodím s tebou právě rok, Grand hotel U tří strun, Bílá Jawa 250 či Všechno dobrý. Túto skladbu pre mamu zložil syn Adam Pavlík, ktorý sa stal jej manažérom a doprevádzal ju na koncertoch so svojou skupinou Adam Pavlík Band.







V decembri 2016 vydal Supraphon speváčke k jubileu kompiláciu Zóna lásky.



Věra Špinarová zomrela vo veku 65 rokov 26. marca 2017, keď štyri dni predtým skolabovala počas koncertu v Čáslavi.



Supraphon vydal v novembri 2018 CD Box Věra Špinarová Čas můj za to stál so všetkými albumami z rokov 1972 až 2005. V novembri 2021 pri príležitosti nedožitých 70 rokov vydal Supraphon v reedícii jej debutový album Andromeda.



Věra Špinarová v roku 2001 vydala aj autobiografickú knihu s názvom Za vše můžu já. Mesto Ostrava jej in memoriam udelilo čestné občianstvo.