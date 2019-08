Fanúšikovia The Beatles si pripomenuli 50. výročie snímky na albume

Fanúšikovia v kostýmoch členov skupiny The Beatles prechádzajú cez priechod pre chodcov pred nahrávacím štúdiom Abbey Road, ktorý sa stal legendárny titulnou fotografiou na poslednom štúdiovom albume skupiny Abbey Road 8. augusta 2019. Foto: TASR/AP

Londýn 8. augusta (TASR) - Stovky fanúšikov skupiny The Beatles sa vo štvrtok zhromaždili na križovatke v londýnskej štvrti St John's Wood, aby si pripomenuli 50. výročie vzniku slávnej fotografie na obale jedenásteho radového albumu slávnej štvorice Abbey Road. Informovala o tom agentúra AP.Snímku zhotovil fotograf Iain Macmillan 8. augusta 1969 pred štúdiami Abbey Road počas rýchleho fotenia, keď policajt zastavil premávku. Členovia kapely John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney a George Harrison na nej kráčajú cez priechod pre chodcov.Snímka použitá na obale predposledného štúdiového albumu The Beatles sa stala jednou z najslávnejších fotografií v dejinách hudby.Ľudia vo štvrtok podľa AP robili fotografie mobilnými telefónmi, keď dvojníci The Beatles prechádzali cez cestu pred štúdiom Abbey Road na prejav úcty pôvodnej fotografii.