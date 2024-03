Febiofest Bratislava pozná svojich víťazov a mieri do kín

Bratislava 21. marca (TASR) - Vyše 80 projekcií a dvadsať sprievodných podujatí ponúkol 31. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Febiofest Bratislava (13. - 19. 3.). "Tešíme sa, že náš festival zaujal takmer dvojnásobne väčšie publikum ako vlani," zhodnotil riaditeľ podujatia Ondrej Starinský. Hlavný organizátor Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a spoluorganizátor Slovenský filmový ústav (SFÚ) udelili počas záverečného ceremoniálu (18. 3.) celkovo deväť ocenení.



O víťazoch v súťažnej sekcii krátkych filmov V strede Európy rozhodla medzinárodná porota, najlepším krátkym filmom sa stala snímka Echo. Podľa poroty je symfóniou originality, pri ktorej sa všetky časti filmového procesu využívajú naplno. "Kompozícia, strih a zvukový dizajn sa navzájom hravo dopĺňajú, aby nám umožnili precítiť osobný zápas dvoch mladých ľudí, keď po prekročení hraníc terapie vchádzame do sveta vôkol nás a komunikujeme s druhými," znel verdikt poroty, ktorá v súťažnej sekcii krátkych filmov odovzdala aj Zvláštne uznanie. Za prenikavý prierez dynamikou rodinných vzťahov, v ktorých nikto nie je hrdinom bez bázne a hany, ho získal poľský film Moja sestra.



Víťazom súťaže V strede Európy v kategórii celovečerných filmov a držiteľom hlavnej ceny za najlepší film sa stal maďarský titul Vysvetlenie na všetko. "Zdanlivo banálna každodenná situácia vedie k vnímavej analýze politického napätia, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje Európu. Za schopnosť spracovať kontroverznú tému nápaditou naratívnou štruktúrou s rôznymi uhlami pohľadu, s humorom a zmyslom pre detail," zdôvodnili svoje rozhodnutie porotcovia. Aj pri dlhých filmoch udelili Zvláštne uznanie. To získala snímka, ktorá pomocou odvážnej satiry nastavuje zrkadlo na jednej strane absurdným, na druhej strane až strašidelne realistickým excesom mocných a bohatých. "Zároveň nás vyzýva a pripomína nám, že sa proti nim môžeme, nie, musíme, vzbúriť," zdôvodnili porotcovia výber rakúskej snímky Veni Vidi Vici režisérskeho dua Julie Niemann a Daniela Hoesl. Ocenený film, ktorý získal aj Cenu filmových klubov, bude putovať po Slovensku v rámci Ozvien festivalu.



Nepravidelné premietanie týchto a ďalších vybraných filmov z MFF Febiofest Bratislava sa po Veľkej noci presunie do filmových klubov po celom Slovensku.