Febiofest Bratislava sa uskutoční v priestoroch kina Lumiére

Bratislava 19. decembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival (MFF) Febiofest Bratislava sa uskutoční od 13. do 19. marca 2024 v zrekonštruovaných priestoroch bratislavského kina Lumiére. Informujú o tom organizátori podujatia, ktoré opäť prinesie dve súťaže - súťaž krátkych a celovečerných filmov z krajín V4, Rakúska a Ukrajiny.



"V programe nebude chýbať ani naša stálica - film s Nicolasom Cageom. Tentoraz to bude novinka z arthousovej línie jeho bohatej filmografie. Film To sa mi snáď zdá (Dream Scenario) vznikol v réžii mladého talentu Kristoffera Borgliho, ktorý sa u nás preslávil filmom Je mi zo seba zle," hovorí riaditeľ festivalu Ondrej Starinský. V snímke, ktorá mala premiéru na Toronto International Film Festivale, stvárňuje Cage nenápadného vysokoškolského profesora Paula. Ten sa zo dňa na deň začne objavovať v snoch miliónov ľudí po celom svete a stane sa tak globálnou celebritou. Razom sa mu začnú plniť všetky želania, ale spozná tiež, aká vysoká je cena slávy. "Nicolas Cage vo filme podáva životný herecký výkon v dokonale zábavnej spoločenskej satire," avizuje Febiofest Bratislava.



"Nevieme sa dočkať otvorenia kina Lumiére, aby sme mohli divákom ukázať najnovšiu úrodu filmov z celého sveta aj nedávno zdigitalizovanú klasiku či unikátne filmové kuriozity," dodáva Starinský. Organizátori ďalej potvrdzujú, že festival pokračuje v spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou platformou Visegrad Film Forum. Opäť ponúkne štyri dni prednášok so svetoznámymi filmármi, projekcií s hosťami či projekcií študentských filmov a diskusií. Medzi prvých potvrdených hostí patrí islandský režisér a scenárista Rúna Rúnarsson, do Bratislavy zavítajú aj filmári kultových filmov - strihač Tariq Anwar či kameraman Peter Suschitzky.



Po uvedení festivalu v Bratislave bude výber filmov nepravidelne premietaný v ďalších kinách po Slovensku pod značkou "Febiofest uvádza" až do konca leta.



Hlavným organizátorom festivalu je Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).