Febiofest Bratislava sa opäť vracia do kín, premietne takmer 80 filmov

Poľský režisér Jan P. Matuszynski, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava sa uskutoční od 16. do 22. marca v bratislavských kinách Lumiére a Mladosť. V programe 29. ročníka prinesie takmer 80 filmov v ôsmich sekciách, chýbať nebudú súťaž krátkych filmov a Industry Days. Výber filmov následne poputuje do ďalších 17 slovenských miest.Po dvoch rokoch sa festival uskutoční opäť v kamenných kinách. Venovať sa bude i slovenskej filmovej klasike.informoval v stredu na tlačovej konferencii prezident MFF Febiofest Bratislava Peter Dubecký.Programový riaditeľ festivalu Ondrej Starinský informoval napríklad o uvedení filmu Jednotka intenzivního života, ktorý nedávno získal cenu Českého leva za najlepší dokumentárny film.priblížil sekciu V strede Európy, v ktorej diváci uvidia aj krátky film Tomáša Krupu Musíme prežiť: Fukušima, snímku Kryštof režiséra Zdeňka Jiráskeho o prenasledovaní mníchov v 50. rokoch komunistickým režimom.poznamenal Starinský, upozornil tiež na najnovší film Kornéla Mundruczóa Evolúcia.Špeciálna sekcia Ukrajina: v strede Európy, ktorou organizátori reflektujú aktuálne udalosti u našich východných susedov, premietne osem titulov. Sú medzi nimi napríklad aj Donbas Sergeja Loznicu, dva filmy znalca súčasného Ruska Vitalija Manského či nový film ukrajinského filmára Valentyna Vasjanovyča Odraz. "Výťažok zo vstupného venujeme na podporu pomoci pre Ukrajinu," dodal Starinský.Festival ďalej avizuje, že jeho návštevníci uvidia tiež posledný film zosnulej režisérky Agnés Vardovej, snímku Ennio, celovečerný dokument režiséra Giuseppeho Tornatoreho o živote a diele skladateľa Ennia Morriconeho, či film majstra japonskej kinematografie Takashi Miikeho Prvá láska.Súčasťou MFF Febiofest Bratislava 2022, ktorý organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), bude Industry program – Works in Progress, prezentácia nových slovenských filmových projektov sa uskutoční 21. marca.Febiofest Bratislava otvorí Jan P. Matuszynski s filmom Nezanechať stopyMedzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava (16. - 22. 3.) pokračuje v spolupráci so vzdelávacím podujatím Visegrad Film Forum (VFF). Organizátori na stredajšej tlačovej konferencii informovali, že obe podujatia budú zdieľať nielen priestory, ale aj niektoré časti programu. Tým je tiež uvedenie otváracieho filmu Nezanechať stopy, ktorý príde osobne do Bratislavy predstaviť režisér Jan P. Matuszynski.Poľský režisér vychádzal pri tvorbe drámy Nezanechať stopy zo skutočného príbehu. V roku 1983 Poľskom otriasol prípad stredoškoláka Grzegorze Przemyka. Ten bol brutálne zbitý poľskou políciou Milicja Obywatelska. Matuszynski vo filme rozpráva príbeh Jureka – jediného svedka tohto incidentu, ktorý sa okamžite stáva pre štát nepriateľom číslo jeden.približuje festival svoj otvárací film.Ako uviedla programová koordinátorka MFF Febiofest Bratislava a VFF Monika Lošťáková, Matuszynski osobne predstaví aj svoj hraný debut Posledná rodina (2016). Festival pritiahne na Slovensko viacero zahraničných profesionálov a tvorcov. Svoj dokumentárny film Bratstvo uvedie taliansky režisér Francesco Montagner.dodala Lošťáková.