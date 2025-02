Februárové hity Anglicka druhej polovice 20. storočia

Bratislava 19. februára (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedla 19. februára 1965 formácia Righteous Brothers so skladbou You've Lost That Lovin' Feelin. Vznikli v roku 1963, ešte v tom roku mali aj prvú skladbu Little Latin Lupe Lu. Úspech im priniesla práve skladba You've Lost That Lovin' Feelin. Ďalším veľkým hitom bola v auguste 1965 pieseň Unchained Melody. V hitparáde mali 11 skladieb, vydali viac ako dve desiatky albumov a kompilácií.



O desať rokov neskôr bola na prvom mieste skupina Pilot so skladbou January. Pop-rocková skupina Pilot vznikla v roku 1973 v škótskom Edinburghu. Založili ju David Paton a Billy Lyall, obaja bývalí členovia známej škótskej formácie Bay City Rollers. Populárni boli v polovici 70. rokov, v roku 1974 mali v hitparáde prvú pieseň Magic. Zároveň v roku 1974 vydali pod názvom Pilot aj prvú LP platňu. V singlovej hitparáde mali štyri skladby, najúspešnejšou z nich bola práve January, tá jediná sa dostala na prvú pozíciu.







Spevácka dvojica Elaine Paige a Barbara Dickson s piesňou I Know Him So Well viedla anglický rebríček 19. februára 1985. Skladba je z muzikálu Chess, ktorý zložili Benny Anderson a Björn Ulvaeus, texty napísal Tim Rice.



Kanadská hviezda Céline Dion viedla anglickú hitparádu o desať rokov neskôr s piesňou Think Twice. Medzi hviezdy 90. rokov jej pomohol manažér René Angélil, za ktorého sa v roku 1994 vydala. Vydala 27 štúdiových albumov, 15 z nich naspievaných francúzsky, dvanásť anglicky. Najnovším je Courage z novembra 2019. V americkej TOP 40 hitparáde mala doposiaľ 17 skladieb, v anglickej ešte o osem viac.