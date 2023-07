Fedor Frešo Komplet je názov kompletného životopisu hudobníka

Bratislava 2. júla (TASR) - Fedor Frešo Komplet je názov kompletného životopisu legendárneho hudobníka, ktorý vychádza v týchto dňoch. TASR o tom informovala PR manažérka Lucia Lackovičová.



Fedor Frešo (6. január 1947 - 26. jún 2018) patril k legendám slovenskej hudobnej scény. Multiinštrumentalista, ktorý sa podieľal na vzniku desiatok hudobných albumov, vyrastal v hudobnom prostredí, ktoré ho výrazne ovplyvnilo.



"Neexistuje univerzálna formulka, ako sa z človeka stane muzikant. Hoci zo mňa sa nakoniec stal, neviem, či by som na to vedel dať niekomu recept, hoci ma o to už X ľudí požiadalo. V mojom prípade asi zafungovalo, že obaja rodičia boli hudobníci," týmito slovami sa začína jedinečná kniha Fedor Frešo Komplet, ktorú zostavil jeho syn Viktor Frešo a ktorá obsahuje množstvo doteraz nepublikovaného materiálu.



Publikácia zachytáva život jednej z najvplyvnejších postáv bratislavskej rockovej scény 60. až 80. rokov, člena legendárnych skupín Soulmen, Prúdy, Collegium musicum, Modrý efekt a Fermata, štúdiového hudobníka a multiinštrumentalistu. Kniha zostavená jeho synom zahŕňa hudobníkovu autobiografiu Sideman, denníky z konca 60. a začiatku 70. rokov, rozhovory, publicistické texty, spomienky rodinných príslušníkov, priateľov a spolupracovníkov i množstvo doteraz nepublikovaného obrazového materiálu.



Fedor Frešo vyštudoval Konzervatórium v Bratislave, odbor kontrabas. Známy je predovšetkým ako basgitarista. Hudobne inklinoval k rocku a džezu. Spolupracoval s rôznymi hudobnými skupinami a nahral desiatky albumov. Spolupracoval tiež s rôznymi umelcami (Pavol Hammel, Marián Varga, Peter Lipa, Radim Hladík a s ďalšími). V roku 2013 s Tomášom Berkom napísal knihu Rocková Bratislava.