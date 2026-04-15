Streda 15. apríl 2026
Fedor je pracovitý

Bratislava 14. apríla (TASR) – Fedor je slovenskou podobou ruského mena Fjodor, ktoré je vytvorené z gréckeho mena Theodóros a znamená "Boží dar". Nositeľov tohto na Slovensku menej početného mena oslovujeme napríklad Fedorko, Feďo. Meniny slávia 15. apríla.

Povahovo ide o emotívnych, pracovitých a trochu pojašených ľudí so silnými reakciami. Fedorovia si dobre premyslia všetky argumenty skôr, ako niečo prijmú. Neprispôsobujú sa ľahko. Ich prípadný neúspech netrvá pridlho. Sú veľmi životaschopní. Hoci bývajú nervózni, majú v sebe neobyčajnú odolnosť. Môžu mať problémy so zrakom.

Prospeje im veľa čerstvej zeleniny. Obľúbené farby týchto mužov sú fialová a červená. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a prvosienka, ochranné kamene diamant a jaspis.
