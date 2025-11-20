< sekcia Magazín
Félix je svojrázny
Félixovia sú muži, ktorí sa prejavujú prevažne ako pokojní a svojrázni. Keď je to potrebné, vedia zabojovať, vyhnúť sa riskantným situáciám a dosiahnuť stanovený cieľ.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Mužské meno Félix má latinský pôvod a v preklade znamená "šťastný". Na Slovensku sa s nositeľmi krstného mena Félix stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Felino, Félixko. Meniny majú 20. novembra.
Ich štúdium môžeme prirovnať k aprílovému, kolísavému počasiu. Niekedy sú aktívni, inokedy poľavia, ale nakoniec predsa dosiahnu slušné študijné výsledky. Horšie je to pri výbere povolania. To je pre nich veľký problém, ktorý vyriešia neskoro, alebo vôbec nevyriešia.
Félixom prinášajú potešenie priateľské stretnutia a spoločenské podujatia, ktoré sa spájajú s chutným a výdatným jedlom.
Ich zdravie je uspokojivé, ale rýchlo sa unavia. Ak nemajú dostatok pohybu, väčšinou priberú.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby Félixov sú modrá a čierna. Ochranné rastliny zemedym a divozel, ochranné kamene sokolie oko a perla.
