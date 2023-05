Felixovi Slováčkovi vychádza k jubileu kompilačný album Příběhy lásky

Bratislava 22. mája (TASR) - Špičkový multiinštrumentalista Felix Slováček oslávi v utorok 23. mája životné jubileum, 80. narodeniny. Rodák z moravského Zlína patrí dodnes medzi popredné osobnosti českej hudobnej scény. K tomuto jubileu vydal Radioservis umelcovi CD kompiláciu Příběhy lásky 1970 - 2023.



Výber 48 piesní zostavili Felix Slováček, Jan Adam a Jan Fiala. Ponúka známe hity od roku 1970 po súčasnosť, v ktorých dominujú speváci a sólový nástroj Slováčka, medzi nimi Chanson d'amour s Jitkou Zelenkovou, Zvonky štěstí s Darinkou Rolincovou a Karlom Gottom, Snad nám to vyjde s Ivetou Bartošovu a Petrom Sepešim, Já chtěla jsem ti báseň psát a Nešlap, nelámej s Hanou Zagorovou, Láska prý s Petrom Dvorským a Karlom Černochom, New York New York s Helenou Vondráčkovou či Samotářka s Luciou Bílou.



Sólové majstrovstvo s klarinetom či altsaxofónom dokladujú aj inštrumentálky Příběh lásky (Love Story), Bělejší než sníh (A Whiter Shade of Pale), Sen lásky (Speak Softly Love z filmu Godfather), Let čmeláka, Tornero, Včelka Mája, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?, Logická píseň (Logical Song) či slávna skladba z filmu Tenkrát na Západě.



Muzikant, skladateľ a dirigent Felix Slováček (*23. 5. 1943, Zlín) študoval na konzervatóriu v Kroměříži a brnianskej JAMU. Už počas štúdií v Brne hral v orchestri Mirka Foreta a príležitostne aj u Gustáva Broma. V roku 1968 sa presťahoval do Prahy a prijal angažmán v orchestri Karla Vlacha. Rok na to sa stal členom hviezdneho obsadenia orchestra Ladislava Štaidla, ktorý sprevádzal Karla Gotta. V úvode 80. rokov vystupoval už ako sólista, aj ako dirigent.



Na svojom konte má dnes viac než 500 nahraných titulov a dva milióny predaných hudobných nosičov. Do jeho repertoáru partia okrem popu a džezu aj skladby z oblasti klasickej hudby. K životnému jubileu umelca vychádza CD kompilácia Příběhy lásky 1970 - 2023.