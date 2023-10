Fenomén vanilka: jemné, vzácne a voňavé korenie s neobyčajným príbehom

Po stopách voňavej vanilky

Spoznajte dych berúci príbeh vanilky

Vedeli ste, že divoko rastúca vanilka je schopná dosiahnuť výšku až 15 metrov a pestovaná na plantážach sa necháva dorásť či ovinúť „len“ do výšky 2 metrov?

Praktické využitie

Vanilka v zlatej prémiovej kvalite

Bratislava 3. októbra (OTS) - Vďaka jej sladkej chuti, intenzívnej vôni a všestrannosti si nájde uplatnenie nielen v kuchyni, ale aj v ďalších odvetviach, kde sa využíva na zvýšenie zážitku alebo funkčnosti produktov. Chcete sa dozvedieť o vanilke viac? Odhaľte jej tajomstvá spolu s nami!Vanilka pochádza z plodov popínavej orchidey rodu Vanilla. Pýši sa bohatou históriou a rovnako pútavý je aj spôsob, akým sa pestuje a využíva. Začiatky tohto výnimočného korenia siahajú až do Mexika a oblastí pri rovníku. Už v časoch Aztékov bola vanilka pestovaná a využívaná s neobyčajnou intenzitou. Používali ju nielen ako korenie do kuchyne, ale taktiež ako liečivý prostriedok a tonikum na posilnenie srdcovej činnosti a vôbec celého organizmu. Do Európy sa dostala v 16. storočí a jej popularita odvtedy prudko rastie po celom svete. V súčasnosti je najznámejším miestom pestovania vanilky africký ostrov Madagaskar., ktorých kombinácia sa považuje za výnimočnú. Vanilka ma naozaj univerzálne využitie a svoje stabilné miesto si nájde aj vo všetkých receptoch. Je vhodná do krémov, sladkých omáčok, nápojov, dezertov, zmrzlín či pri pečení - jednoducho všade tam, kde potrebujete dodať neopakovateľnú chuť a intenzívnu vôňu pravej vanilky. Avšak, vanilka nie je len príjemne sladká. Dokáže chuť pokrmu aj zvýrazniť. Ak nahradíme časť cukru v recepte vanilkou, vo výsledku budeme jesť lahôdku s pocitom väčšej sladkosti a pritom s menšou dávkou cukru.Vďaka jej skvelým vlastnostiam si ju ľudia často spájajú s jedinečnými okamihmi a teplom domova. Tak neváhajte a pozrite sa s nami na to, koľko rôznych spôsobov aromatizácie pravou vanilkou má pre vás v ponuke Dr. Oetker!Spoznajte jedinečnú novinku na slovenskom trhu, ktorá si vás okamžite získa! Vanilka mletá Dr. Oetker v sebe ukrýva magický podklad v podobe mletých vanilkových strukov. Má veľmi príjemnú korenistú vôňu i chuť a je určená na okamžité použitie. Jedno balenie zodpovedá približne 1 vanilkovému struku. Vystačí na 5 kávových lyžičiek (= asi 1 g), pričom len 1 lyžička stačí na to, aby vaše obľúbené recepty získali intenzívnu arómu pravej vanilky. Pri pečení alebo varení sa nerozpúšťa! Jej super schopnosti oceníte nielen pri pečení, ale aj pri príprave dezertov, zmrzlín, rôznych krémov a náplní, sladkých jedál, nápojov či pri výrobe neodolateľných domácich džemov. Po zmiešaní s práškovým cukrom sa bude skvele hodiť aj na obaľovanie obľúbených vanilkových rožtekov. Nechajte sa inspirovať aj skvelým receptom na, ktorú nájdete na zadnej strane obalu. Vyskúšajte!Odporúčaná maloobchodná cena Vanilka mletá Dr. Oetker 5 g: 4,29 €Okrem voňavej novinky neprehliadnite ani Vanilkovú pastu Bourbon Dr. Oetker Extrakt Bourbon vanilka Madagaskar Dr. Oetker , ktoré oceníte predovšetkým pri pečení, varení, príprave dezertov, krémov, nápojov či iných špecialít.dodá všetkým vašim receptom intenzívnu arómu pravej vanilky. Je vyrobený z prírodného extraktu z najkvalitnejších vanilkových strukov. Neobsahuje alkohol a jedná sa o jedinečnú prírodnú kvalitu.zas obsahuje silný extrakt z vanilky Bourbon v kombinácii s mletým vanilkovým strukom. Má ideálnu tekutú sirupovú konzistenciu, ktorá zaručí, že semiačka vanilky sú krásne rozvrstvené a môžu tak najlepšie uvoľniť svoju vanilkovú arómu. Jej ďalším veľkým benefitom je aj praktické balenie v uzatvárateľnej tube pre opakované použitie a pohodlné dávkovanie. Tuba je rovnako vhodná aj na zdobenie pohárov a sladkých jedál. Trstinový cukor mletý vanilkový struk Dr. Oetker prináša zlato do každej kuchyne! Zažite dokonalú symfóniu vône a chuti pravej, prvotriednej mletej vanilky v kombinácii so zlatistým nerafinovaným trstinovým cukrom. Vďaka tomuto silnému spojeniu dodáte vašim jedlám či nápojom zmyselnú chuť a vôňu prírodnej vanilky.Rovnako nik neodolá Vanilkovému cukru Dr. Oetker s jedinečnou kombinácioujemne mletého cukru a prvotriedneho extraktu z vanilky Bourbon, ktorá pošteklí zmysly a chuťové poháriky dokonalou 100 % prírodnou vanilkovou chuťou, vôňou a zlatistou farbou jemného mletého cukru. Je ako stvorený do cesta a na posypanie vašich dezertov.Zoznam vanilkového sortimentu uzatvárame kráľovnou každej sezóny. Vanilkový struk Bourbon Dr. Oetker je prémiovým výrobkom najvyššej kvality pochádzajúcim z ostrova Madagaskar. Je ručne zbieraný a vyznačuje sa výraznou sladkou a korenistou chuťou, ktorú ocenia aj najväčší znalci. Výborne sa hodí do cesta, dezertov a krémov, ale tiež ho ceníte pri príprave domácich džemov s pravou vanilkou. Jeden vanilkový struk Bourbon vám vystačí až na 500 ml tekutiny alebo 500 g múky.Ktorý vanilkový výrobok je váš favorit?Zdroj: Dr. OetkerNechajte sa opantať vôňou a chuťou vanilky počas celého roka!Ďalšie užitočné informácie a chutné recepty prevoňané vanilkou nájdete TU