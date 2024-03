Colours of Ostrava ponúkne historicky najsilnejší sobotný line-up

Bratislava/Ostrava 7. marca (TASR) - Tohtoročný festival Colours of Ostrava ponúkne najsilnejší sobotný line-up vo svojej histórii. K doteraz ohláseným hviezdam, medzi ktoré sa radia superproducent James Blake, pesničkár Dennis Lloyd, najoriginálnejšia kapela brazílskeho Sao Paula Bixiga 70, speváčka kultového soundtracku Pána prsteňov Emilíana Torrini či legendárni Infected Mushroom, teraz pribúdajú nové mená, medzi nimi švédska speváčka Zara Larsson, dancehallová ikona z Jamajky Sean Paul a americké duo Sofi Tukker. Tohtoročný 21. ročník Colours of Ostrava prebehne od 17. do 20. júla v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Silný sobotný program (20. 7.) uzavrie predchádzajúce dni, v ktorých vystúpia kalifornskí rockeri Queens of the Stone Age, popová hviezda Sam Smith a legendárny muzikant Lenny Kravitz. Festival ďalej ponúkne jedinečné hudobné projekty z viac ako 30 krajín, novú New York City stage, divadelné predstavenia aj ďalší bohatý program vrátane medzinárodného diskusného fóra Meltingpot s viac ako 250 inšpiratívnymi rečníkmi.



"Na výbere kapiel si nechávame každoročne veľmi záležať, tentoraz sa nám však podarilo vidieť viac ako 80 % vystupujúcich na vlastné oči naživo ešte pred bookingom. Verím, že aj vďaka tomu sme zostavili naozaj silný line-up, o čom svedčí 19 Grammy a 68 nominácií na toto hudobné ocenenie, ktoré majú naši interpreti na konte," hovorí k tohtoročnej dramaturgii umelecká riaditeľka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.



Na siedmich hudobných scénach vystúpi viac ako 70 zahraničných kapiel a vyše 30 domácich mien. Okrem množstva zastúpených krajín je unikátny aj zoznam žánrov, medzi ktorými nechýba world music, rock, blues, pop, elektronika, neoklasika, punk, jazz, hip hop, soul, funk, reggae či dancehall.



Pevné miesto na festivale majú aj tuzemskí umelci. Medzi doteraz ohlásenými interpretmi sú napríklad Mig 21, Lenny, D.Y.K., Tata Boys, Aneta Langerová, Bratři Ebenové, Emma Smetana & Jordan Haj alebo Lake Malawi.