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Blíži sa festival Grape: Aký je tohtoročný dresscode?
Riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský tvrdí, že tento rok nechceli len ďalší dresscode, ale chceli vytvoriť priestor, kde sa na dva dni úplne stierajú hranice medzi realitou a fantáziou.
Autor TASR
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Bratislava 16. jún (TASR) - Hudobný festival Grape odhalil tému tohtoročného dresscodu. Po letisku sa budú prechádzať bytosti z ríše fantázie. Téma mýtická zoo je pozvánkou do spoločného, vizuálne fascinujúceho ekosystému. TASR o tom za festival informovala Martina Kosturková.
„Grape zoo nie je len o kostýmoch - je metaforou na samotnú podstatu festivalu. Je to priestor, kde sa prirodzene stretávajú rôzne svety, subkultúry a ľudia, ktorí sa v bežnom živote možno nestretnú. Na letisku v Trenčíne však spoločne vytvárajú jeden harmonický celok,“ priblížila Kosturková.
Riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský tvrdí, že tento rok nechceli len ďalší dresscode, ale chceli vytvoriť priestor, kde sa na dva dni úplne stierajú hranice medzi realitou a fantáziou. „Keď sa pozriete do davu a vedľa seba vidíte kráčať yetiho s motýľom, presne vtedy viete, že Grape naplno žije svojou jedinečnou atmosférou,“ poznamenal.
Téma mýtická zoo je otvorenou výzvou pre každého, kto sa nebojí ukázať svoju „divokú“ stránku. Či už ide o perie, pazúry, tykadlá, lesk alebo výrazné vzory, fantázii sa v Grape ZOO medze nekladú, vysvetlili organizátori. Nabádajú návštevníkov k odvahe a experimentom, no zároveň zdôrazňujú, že hlavným cieľom zostáva sloboda. „Stačí prísť ako tvor, ktorým chcete na Grape festivale byť,“ dodal Trstenský.
Grape festival sa bude konať 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne.
„Grape zoo nie je len o kostýmoch - je metaforou na samotnú podstatu festivalu. Je to priestor, kde sa prirodzene stretávajú rôzne svety, subkultúry a ľudia, ktorí sa v bežnom živote možno nestretnú. Na letisku v Trenčíne však spoločne vytvárajú jeden harmonický celok,“ priblížila Kosturková.
Riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský tvrdí, že tento rok nechceli len ďalší dresscode, ale chceli vytvoriť priestor, kde sa na dva dni úplne stierajú hranice medzi realitou a fantáziou. „Keď sa pozriete do davu a vedľa seba vidíte kráčať yetiho s motýľom, presne vtedy viete, že Grape naplno žije svojou jedinečnou atmosférou,“ poznamenal.
Téma mýtická zoo je otvorenou výzvou pre každého, kto sa nebojí ukázať svoju „divokú“ stránku. Či už ide o perie, pazúry, tykadlá, lesk alebo výrazné vzory, fantázii sa v Grape ZOO medze nekladú, vysvetlili organizátori. Nabádajú návštevníkov k odvahe a experimentom, no zároveň zdôrazňujú, že hlavným cieľom zostáva sloboda. „Stačí prísť ako tvor, ktorým chcete na Grape festivale byť,“ dodal Trstenský.
Grape festival sa bude konať 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne.