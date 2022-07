Festival Hradby Samoty sa po rokoch vracia do kaštieľa v Jelšave

Jelšava 3. júla (TASR) - Do Jelšavy v okrese Revúca sa po piatich rokoch vracia festival experimentálneho audiovizuálneho umenia s názvom Hradby Samoty. V kaštieli Coburgovcov sa v rámci podujatia uskutoční približne 40 hudobných vystúpení umelcov z rôznych kútov Európy, súčasťou festivalu bude aj kolektívna výstava, workshopy, diskusie či sprevádzanie po pamiatkach Gemera. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Marcinčin.



V historických priestoroch kaštieľa z 18. storočia sa od 14. do 16. júla predstavia hudobníci z Poľska, Nemecka, Litvy, Talianska, Maďarska, Česka a domácej experimentálnej scény. V spolupráci so združením Gotická cesta sa v rámci festivalu uskutočnia i prehliadky viacerých pamiatok Gemera.



"V okolí Jelšavy sa totiž nachádza veľké množstvo historických i technických pamiatok, z ktorých niektoré budú otvorené exkluzívne práve len v čase konania festivalu. S najbližšou pamiatkou je prepojený aj jeden z hlavných koncertov celého festivalu, a síce organová interpretácia diela Philipa Glassa z rúk Fera Királya v jelšavskom evanjelickom kostole," priblížili organizátori.



Zastúpenie na festivale bude mať aj výtvarné umenie, pre návštevníkov je pripravená kolektívna výstava viac ako desiatky slovenských umelcov pod kuratelou Omara Mirzu. Výstava s názvom Pliaga rôznymi formami priblíži i tému vojny či klimatickej krízy. "Nežijeme práve v krásnych časoch. Ani umenie nemusí byť iba o kráse. Môže to byť aj poriadna facka. A po katarzii možno zistíme, že dokážeme niečo zmeniť," uviedli organizátori.



Jedným z poslaní festivalu Hradby Samoty je oživenie zabudnutých pamiatok s cieľom priniesť do opustených miest život a kultúru. Prvý ročník sa konal na zrúcanine hradu Cimburk na južnej Morave, neskôr sa festival presunul do českého mesta Rosice a tiež slovenskej obce Moravany nad Váhom. V coburgovskom kaštieli v Jelšave sa Hradby Samoty konali i v roku 2017. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je i hlavným partnerom projektu.