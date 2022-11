Festival inakosti premietne čerstvé queer snímky z Benátok i Cannes

Bratislava 14. novembra (TASR) – Na snímky s LGBTI+ hrdinami a témami sa sústredí 16. ročník Filmového festivalu inakosti (FFi), ktorý sa bude konať od 23. do 29. novembra v Bratislave. Podujatie je tiež súčasťou projektu Slovenská Tepláreň, ktorý sa koná v rôznych slovenských mestách na znak podpory LGBTI+ ľuďom.



"Aj pomocou nášho festivalu budeme naďalej udržiavať myšlienku Teplárne," uvádzajú organizátori FFi, ktorý tento rok venovali pamiatke Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča. Práve v Teplárni na Zámockej ulici sa budú konať aj niektoré zo sprievodných diskusií, ktoré doplnia ponuku filmových premietaní. Chýbať v nej nebudú čerstvé queer snímky z festivalov v Benátkach a v Cannes.



Festival premietne 51 audiovizuálnych diel z 31 krajín sveta, z toho 27 celovečerných a 24 krátkych snímok. Uvedie ich v dvoch kinosálach. "Festival sa po rokoch vracia na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU na Svoradovej ulici a paralelne budeme premietať aj v kine Mladosť," povedala Zita Hosszúová, riaditeľka festivalu, ktorý sa mal pôvodne konať už v októbri a tradične ho malo hostiť Kino Lumiére. To však pre septembrový požiar digitalizačného pracoviska Slovenského filmového ústavu, ktoré sídli v rovnakej budove, zatvorili.



Organizátori museli nájsť náhradné riešenie. Programová ponuka FFi podľa nich zmenou neutrpela, diváci v nej nájdu sekcie, na ktoré sú zvyknutí aj z predchádzajúcich ročníkov - Súčasný film, Classics, Teplé Česko-Slovensko a Kraťasy s tromi pásmami krátkych filmov.



Sekcia Súčasný film ponúkne aj rakúsky film Eismayer režiséra Davida Wagnera, ktorý mal svetovú premiéru v Benátkach. V celovečernom debute vychádza zo skutočných udalostí. "Ide o príbeh vojenského hodnostára, ktorý sa zamiluje do mladého vojaka a musí sa vyrovnať so svojou orientáciou," približuje FFi. V hlavnej súťaži benátskeho festivalu mal premiéru nový film Gianniho Amelia Pán mravcov, ktorý vznikol podľa skutočného príbehu talianskeho básnika a dramatika Alda Braibantiho. "Pre svoj vzťah k 23-ročnému mladíkovi musel čeliť hnevu jeho rodiny a súdnemu procesu ako vystrihnutému zo stredoveku, hoci sme v Taliansku 60. rokov. Kým Braibantiho čaká proces a väzenie, jeho mladší priateľ, hoci dávno dospelý, je nútený podstupovať liečbu elektrošokmi, aby z neho vyhnali diabla," dodáva festival. Premietne aj novinku francúzskeho dokumentaristu Sébastiena Lifshitza – Casa Susanna, ktorá rozpráva o mieste, kde sa v 50. a 60. rokoch minulého storočia tajne stretávali crossdresseri – muži so záľubou v prezliekaní sa za ženy.



Ďalšie informácie o festivale sú dostupné na www.ffi.sk.