Festival Pocity predstaví slovenskú i zahraničnú filmovú tvorbu

Prešov 4. októbra (TASR) - Slovenskú i zahraničnú filmovú tvorbu priblíži festival Pocity, ktorý sa od štvrtka (6. 10.) do stredy (12. 10.) uskutoční v Prešove. Premietania si budú môcť diváci pozrieť na viacerých miestach - aj v prešovskej Hvezdárni a planetáriu.



Ako TASR informovala Nina Šilanová z organizačného tímu festivalu, je rozdelený na štyri sekcie - Naše pocity, Pocity susedov: Ukrajina, Pocity deťom a Pocity zo sveta.



Sekcia Naše pocity odprezentuje slovenskú filmovú tvorbu, do ktorej organizátori zaradili súčasné celovečerné hrané aj dokumentárne filmy. V súťaži Pocity v kraťasoch sa predstavia tvorcovia krátkych filmov.



"Film Odpočítavanie, posledný film Ivana Palúcha je poctou Martina Palúcha svojmu otcovi, ktorý už koncom 60-tych rokov minulého storočia ohromil svet svojimi hereckými výkonmi na medzinárodnom festivale v Cannes. Pocity uvedú aj film Ouca - (Ne)skutoční príbech, satirické dielo z taktovky Petra Pavlíka. Do doby 8-milimetrových celuloidových filmov sa festival vráti prostredníctvom snímok prešovských amatérskych filmárov, ktorí od polovice 60-tych rokov mapovali dianie a život Prešova a prinášali aj prvé umelecké počiny na filmové plátno. Tieto filmy diváci uvidia v bloku filmov s názvom Osmičkári," uviedla Šilanová.



Fanúšikov najznámejšej bigbítovej skupiny všetkých čias určite osloví aj snímka Patrika Lančariča Dežo Hoffmann - fotograf Beatles.



Sekcia Pocity susedov sa bude venovať ukrajinským tvorcom a ich snímkam. V bloku krátkych filmov svoj talent a pocity odhalia Kateryna Voznytsya, Mykyta Lyskov, Marina Roschina, Roman Blazhan a Antonio Lukič.



"Pocity zo sveta prinesú publiku široký výber žánrov z rôznych krajín. Predstavíme komédiu Trojuholník smútku od Rubena Östlunda, dokumentárnu love story Erupcia lásky od Sary Dosy, snímku Podozrivá z kórejskej dielne od režiséra Park Chan-wook, ale aj klasickú kultovku Ikarie XB 1 z československej produkcie z roku 1963," priblížila Šilanová.



Pre deti je v sekcii Pocity deťom pripravená holandská rozprávka Kvik od Maschy Halberstad. Nasledovať bude Tvojazem, koprodukčná snímka slovenského režiséra Petra Budinského. Český režisér Jan Hošek prispeje svojou Planétou Praha, oceňovaným dokumentom o zvieratách žijúcich v srdci Českej republiky.



Kompletný program 13. ročníka festivalu je zverejnený na webstránke pocityfilm.sk.