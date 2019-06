Festival Topfest na Zelenej vode štartuje už o tri dni

Festival ponúka dva dni plné hudby. Blue stage, čiže hlavné pódium bude patriť headlinerom – gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators a ďalším.

Bratislava 25. júna (TASR) – Rekreačný areál Zelená voda v Novom Meste nad Váhom je pripravený na festival Topfest, ktorý sa začína už o tri dni. Organizátori pripravili v dňoch 28. a 29. júna pre fanúšikov tri pódiá so špičkovým hudobným programom. Prírodná plocha s jazerom a zeleňou dodáva festivalu nový rozmer. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Pre návštevníkov festivalu Topfest, ktorí sa rozhodnú prísť už vo štvrtok 27. júna, bude otvorený vstup od Bar Baru v čase od 17.00 h, až do nedele 30. júna do 12.00 h. Ostatné vstupy budú otvorené v piatok 28. júna od 9.00 h, až do nedele 12.00 h. Obmedzenia pre návštevníkov sú ako vždy, prehľadávanie batožiny za účelom zníženia prenesenia zakázaných veci,” upresňuje organizátor Dušan Drobný.



Festival ponúka dva dni plné hudby. Blue stage, čiže hlavné pódium bude patriť headlinerom – gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators, skupine Apollo 440, kapelám Deez Nuts, Horkýže Slíže, Čechomor. Na Green stage vystúpia Desmod, Zemětřesení, Šarišanci, Lukáš Adamec a ďalší. Storm stage bude určená pre fanúšikov hlavne domácej scény a zahrajú na ňom aj mladé nádejné slovenské kapely. Na Storm stage sa bude po oba dni festivalu konať semifinále hudobnej súťaže Rocková maturita. O dobrú náladu sa postará aj česká skupina Walda Gang, ktorá sa živí recesiou a country - rockovými úpravami najväčších hitov nesmrteľného Waldemara Matušku. V ich podaní zaznejú hitovky Eldorádo, Jó třešně zrály, Písnička pro Zuzanu, Orchestrion alebo Slavíci z Madridu.



Na festivale sa môžu tešiť na sprievodný program a množstvo atrakcií pre mladších, ale aj starších návštevníkov. Nebudú chýbať kolotoče, vodný futbal, vodné atrakcie, virtuálna realita, 5D kino, outdoorová hra Somewhere a Topfest run.



„Pre športovo založených návštevníkov sme si už po druhý raz pripravili Topfest run. Môže sa do neho zapojiť takmer každý, stačí len dobrá nálada a jeden pár tenisiek. Ide o bežecký maratón dlhy 7,7 kilometra, ktorý sa pobeží v dvoch kategóriách – muži a ženy. Štartuje sa od pokladne 1 pri Bar Bare v sobotu o 10.00 h,“ dodáva Drobný.



Fanúšikovia si užijú množstvo stánkov s rôznorodým tovarom aj stánky s festivalovým jedlom. Stanové mestečko sa nachádza priamo v areáli Zelená voda. Pre návštevníkov pripravili organizátori kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať z Hlavnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelená Voda a opačne.