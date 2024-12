Festival Uprising predstavuje prvé mená osemnásteho ročníka

Bratislava 5. decembra (TASR) - Uprising predstavuje prvé mená osemnásteho ročníka. Na bratislavské Zlaté piesky prídu Rudimental, Irie Révoltés, Queen Omega či General Levy. Uprising festival sa uskutoční 29. a 30. augusta 2025 na Zlatých pieskoch. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.



Prvým oznámeným menom je Irie Révoltés. Táto legendárna skupina sa vracia na scénu po sedemročnej pauze a v rámci svojho come-back turné Irieunion sa ukážu aj v Bratislave. Uprising sa stal jednou z ich najobľúbenejších festivalových zastávok a s obrovským nadšením sa vracajú na Slovensko, kde ich očakávajú tisíce verných fanúšikov. Jedinečná kombinácia reggae, ska, dancehallu, rapu a punku roztancuje celý hlavný stage a bude jedným z vrcholov festivalu.



Milovníci energického drum and bassu si tento rok prídu na svoje. Na Uprisingu totiž po prvýkrát vystúpi jedna z najúspešnejších skupín britskej elektronickej scény Rudimental. Členovia skupiny vyrastali na širokej škále žánrov, od grime po jazz a blues, čo sa parádne odráža v ich tvorbe. Im patria hity ako Waiting All Night, Not Giving In či miliardový singel These Days. Na svojom konte majú Rudimental aj úspešné spolupráce s menami ako Ed Sheeran, John Newman, Tiësto či Macklemore.



Na Zlaté piesky má v roku 2025 namierené aj Queen Omega, trinidadská speváčka s jedinečným a mocným hlasom a výrazná osobnosť na medzinárodnej reggae scéne. Minulý rok celosvetovo zažiarila s hitom No Love Dubplate, ktorý naspievala na legendárnom Next Episode riddime, ktorý získal už vyše 200 miliónov prehratí a uznanie aj od samotného Snoop Dogga a Dr. Dre. Na Uprisingu spolu so svojou dvornou kapelou The Royal Souls predstaví svoj najnovší album Freedom Legacy.



Medzi prvými menami osemnásteho ročníka festivalu Uprising je aj Manudigital, francúzsky producent, hudobník a multiinštrumentalista, známy svojou kombináciou digitálneho reggae, dubu a moderných elektronických prvkov. Na svoje si prídu aj milovníci dub music. Na Slovensku sa premiérovo predstavia Omega Nebula, energické elektronické future-dub duo, ktoré kombinuje dub reggae a dubstep do emotívnych a silných hymien s unikátnym zvukom.