Festival Uprising privíta mená ako Dizzee Rascal a Barrington Levy

Bratislava 12. decembra (TASR) - Organizátori festivalu Uprising na bratislavských Zlatých pieskoch oznámili prvé mená 16. ročníka. Uprising 2023 privíta na budúci rok ikonu grimemusic Dizzeeho Rascala aj jamajskú reggae legendu Barringtona Levyho. Festival sa uskutoční 25. až 26. augusta. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Sveťo Moravčík.



Dizzee je britský raper, multiinštrumentalista a hudobný producent s nigérijskými koreňmi. Je považovaný za pioniera grime music, v jeho tvorbe sú tiež prvky UK garage, bassline, hip hopu a R&B. Na festival príde osláviť 20. výročie od vydania debutového albumu Boy in da Corner.



Ďalším potvrdeným menom je jamajský spevák Barrington Levy, ktorý sa na Uprisingu predvedie v slovenskej premiére. Návštevníci sa môžu tešiť aj na rastamana z UK, Macka B so svojou dvornou kapelou The Roots Ragga Band.



Z britských ostrovov dorazí aj anglický veterán MC Brother Culture, ktorý je jedným z najdlhšie pôsobiacich anglických reggae umelcov. V Bratislave ho bude sprevádzať švajčiarsky Little Lion Sound. Predstaví sa aj svetoznáma americká kapela New York Ska-Jazz Ensemble.



Na Zlaté piesky príde koncom augusta 2023 aj rakúske producentské duo Camo & Krooked. Doprevádzať ich bude MC Daxta. Na svoje si prídu aj fanúšikovia ragga jungle, keď vystúpi priekopník tohto žánru, britská legenda Congo Natty. Domácu scénu budú reprezentovať Gleb, punková legenda Slobodná Európa či prešovská kapela Akustika.



Moravčík avizoval, že sa vracia aj zimná edícia festivalu Uprising. V bratislavskom Edison Parku tak 17. marca 2023 vystúpi kultová francúzska reggae kapela Dub Inc, ktorým budú sekundovať domáci Medial Banana a Meowlau X Val.