Festival v Benátkach uvedie československú trezorovú snímku Ucho

Praha 20. júla (TASR) - Filmovú snímku Ucho, zakázanú v roku 1969 komunistickým režimom v bývalej ČSSR, uvedie v zreštaurovanej podobe Medzinárodný filmový festival v Benátkach. Podujatie sa bude konať od 31. augusta do 10. septembra.



Snímku premietnu v sekcii Venice Classics a potom poputuje do kín po celej Českej republike. O jej reštaurovanie sa postaral Národný filmový archív, informoval v utorok web Novinky.cz.



"Výber Ucha do sekcie Venice Classics považujem za veľký úspech. Každé zaradenie filmu do programu takéhoto prestížneho festivalu bez ohľadu na to, či ide o nový alebo starší film, pomáha k upevneniu dobrého mena našej kinematografie vo svete," uviedol generálny riaditeľ Národného filmového archívu Michal Bregant.



"Film chceme divákom sprostredkovať v podobe, ako ho mohli vidieť - ale pre cenzúru nevideli - diváci už v roku 1969. Verím, že sa nám to vďaka odborným kapacitám archivárov a reštaurátorov, ktorí na digitalizácii pracovali, podarí," dodal Bregant.



V hlavných úlohách účinkujú Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová, scenár filmu napísal Jan Procházka.



"Scenár sme písali narýchlo a narýchlo sme aj nakrúcali. Tušili sme, že nemáme veľa času. Jan využil znalosti z prostredia a postáv v aparáte komunistickej strany. Mal s nimi osobné skúsenosti a prostredníctvom svojho umeleckého videnia a dramatického talentu vytvoril silný príbeh," spomína režisér Karel Kachyňa.



Film pripomína politické procesy z 50. rokov, ale presné dáta či reálne mená snímka neuvádza. Film patril v rokoch 1969 - 1989 k "trezorovým", teda zakázaným dielam.



Festival v Benátkach už uviedol české zreštaurované filmy Zablácené město, Pytel blech, Černý Petr, Extase a Siréna.