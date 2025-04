Festival v Cannes ocení De Nira čestnou Zlatou palmou

Paríž 15. apríla (TASR) - Americký herec Robert De Niro dostane na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes čestnú Zlatú palmu. Oznámili to v pondelok organizátori 78. ročníka podujatia.



De Niro, dvojnásobný držiteľ Oscara, dostane cenu za celoživotné dielo 13. mája počas otváracieho ceremoniálu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Hollywoodský premiant, známy z filmov ako Taxikár (1976), Zúriaci býk (1980), Misia (1986), Mys hrôzy (1991) alebo Írčan (2019), sa stal svetoznámym vďaka stvárneniu mafiána vo filme Krstný otec II (1974) a úspech zaznamenal aj ako komediálna hviezda vo filmoch ako Protivný svokor (2000). Spolu s Leonardom Dicapriom tvorí elitnú dvojicu "dvorných" hercov superrežiséra Martina Scorseseho. Pred dvoma rokmi sa všetci traja stretli vo filme Vrahovia mesiaca kvetov, ktorí získal obrovské množstvo prestížnych nominácií, len na Oscara to bolo desať. A premiéru mala symbolicky v Cannes.



"Najmä teraz, keď nás svet toľko rozdeľuje, nás Cannes spája - rozprávačov, filmárov, fanúšikov a priateľov. Je to ako návrat domov," uviedol 81-ročný De Niro, čím vyjadril svoj hlboký vzťah k tomuto filmovému festivalu.



Čestnú Zlatú palmu udelili prvýkrát v roku 1997 švédskemu režisérovi Ingmarovi Bergmanovi. Od roku 2002 sa udeľuje každoročne a začal to legendárny newyorský filmár Woody Allen. Nasledovali ďalšie slávne mená ako Meryl Streepová, Michael Douglas, Clint Eastwood, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Forest Whitaker, Tom Cruise, Harrison Ford, Bernardo Bertolucci, Jodie Fosterová i George Lucas.