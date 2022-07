Festival Žákovic Open pripravuje špeciálnu poctu Mekymu Žbirkovi

Bratislava 1. júla (TASR) – Obľúbený rodinný festival Žákovic Open si po dvoch rokoch budú môcť fanúšikovia užiť bez obmedzení. Bošácka dolina ich privíta 29. a 30. júla. Na 29. ročníku festivalu v Trenčianskych Bohuslaviciach budú účinkovať Hex, Billy Barman, Medial Banana, Chiki Liki Tu-a či objav roka Tamara Kramar. Festival pripravil tento rok výnimočnú Poctu Mekymu Žbirkovi, ktorú osobne podporí spevákova manželka Katka Žbirková.



"Ľudia majú radosť, že sa môžu opäť slobodne baviť. Teším sa, že sa veci vrátili do normálu a že tento pocit po dvoch rokoch zažije aj náš festival. Bošácka dolina, ako aj dedinka Trenčianske Bohuslavice, je kúzelná a pre tých, ktorí ešte u nás neboli, to môže byť s pocitom opäť získanej slobody krásny zážitok. Preto všetkých pozývame na náš malý, milý a rodinný festival," pozýva organizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský.



Žákovic Open pripravil ako vždy hudobnú porciu, ktorá bude kombináciou rôznych hudobných štýlov, aby si každý návštevník prišiel na svoje. "Je vidieť, že ľudia slovenskú hudbu milujú a my im ju na našom festivale ponúkame už desaťročia. Stálicou nášho festivalu, ktorá vystúpila na každom ročníku, je skupina Hex. Po rokoch sa vracajú Chiki Liki Tu-a a zaspieva aj objav roka Tamara Kramar. Tešíme sa na mladými ľuďmi milovanú kapelu Billy Barman, skvelých Medial Banana a funk-rockovú kapelu Žena z Lesoparku. Zahrá aj skupina Vetroplach, ktorá oslavuje 20 rokov na scéne a toto bude jeden z dvoch jej letných koncertov, príde aj bratislavská legenda O.B.D.," dodáva Yxo.



Festival si tento rok špeciálne uctí slovenskú legendu Mira Žbirku, ktorý v novembri minulého roka odišiel do hudobného neba. V Pocte Mekymu zahrajú hudobníci a speváci z kapiel Billy Barman, Chiki Liki Tua-a, Hex, Medial Banana, Para a Diego. Pozvanie prijali aj Emma Drobná a Laura Weng.



"Projekt Pocta Mekymu nám posvätila Mekyho manželka Katka. Meky vystúpil na našom festivale pred 15 rokmi na špeciálnom koncerte. Prvú polovicu spieval svoje hity v akustickej podobe a v druhej polovici koncertu odspieval 'beatlesácke' hity spolu s kapelou Žákovic Open Alllstar Band. Tento koncert patril medzi najsilnejšie vystúpenia v histórii festivalu," uzatvára Yxo.