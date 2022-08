Festival Žákovic Open zažil najťažší, ale zároveň najkrajší ročník

Bratislava 1. augusta (TASR) – Žákovic Open má za sebou náročný a zároveň jeden z najkrajších ročníkov. Jeho priebeh uplynulý víkend poznamenalo nepriaznivé počasie. Piatkový večerný program (29. 7.) museli organizátori zrušiť. V sobotu (30. 7.) však už festival roztancovali kapely Billy Barman, Žena z lesoparku, O.B.D a najmä Hex. Jedinečnú Poctu Mekymu, ktorú prišla osobne podporiť Katka Žbirková, sa organizátori rozhodli nahradiť samostatným koncertom na jeseň v Bratislave. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Meky na Žákovic Open hral, ja som tu prvýkrát. Tešila som sa, že budem počuť Mekyho hity v podaní All Stars Band. Ale, bohužiaľ, počasie to zariadilo inak. Veľmi ma teší, že sa Mekyho pesničky spievajú. On vždy hovoril, že keď už tu nebude, tak tu zostanú jeho songy. Ale nielen v nahrávkach, ale aj takto naživo, to by ho veľmi potešilo," povedala Katka Žbirková.



Headlinerom festivalu je už roky kapela Hex, ktorá roztancovala celý areál. Hity Beh, Snežný pluh, či V piatok podvečer si zaspieval celý festival. Skladbu Keď sme sami venovali Hexáci do neba Petrovi Ďuďovi Dudákovi. Prídavok Nikdy nebolo lepšie na záver len potvrdil, ako sa všetci návštevníci cítili.



"Pre mňa bol tento ročník emočne nabitý, som nadšený, že ľudia prišli a užili si náš koncert aj celý festival. Po zrušení piatkového večera kvôli počasiu sme sa s Katkou Žbirkovou objali a povedali si, že poctu Mekymu chceme zažiť. A tak sme sa rozhodli, že urobíme samostatný koncert. Máme totiž za sebou množstvo skúšok a všetci speváci a hudobníci sme boli šťastní, že sme sa pri Mekyho pesničkách mohli stretávať. Som veľmi rád, že sa po zrušenom piatkovom programe ľudia aj napriek nie ideálnemu počasiu na festival vrátili, a že nám takto dali najavo, ako im na festivale záleží. Chcem sa im aj touto cestou poďakovať, vážime si ich priazeň. Ďakujem všetkým, ktorí na festivale pracovali a pomáhali s jeho prípravou," dodal Tomáš Yxo Dohňanský, líder skupiny a organizátor festivalu.