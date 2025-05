Film Alenka a zázrak z cudzej krajiny hovorí o vzoprení sa osudu

Bratislava 2. mája (TASR) - Skutočný príbeh mladej Rómky Alenky, ktorá sa nevzdala a dokázala vzdorovať osudu tisícov rómskych detí na Slovensku, rozpráva dokument Alenka a zázrak z cudzej krajiny. Film slovenského režiséra Daniela Dluhého priniesla do kín od 24. apríla Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).



Diváci sa zoznámia so skutočným príbehom mladej Rómky, ktorá vyrastala v detských domovoch na východnom Slovensku a v dospelosti si vybudovala nový život v Nemecku. „Cesta Alenky viedla z chatrče cez špeciálnu školu, ženský útulok a azylový dom až k stabilnému životu v Nemecku, kde dnes pracuje a žije šťastný život so svojím partnerom,“ približuje distribučná spoločnosť film sledujúci kontrast medzi životom Alenky a životom jej sestry, ktorá ostala v osade na Slovensku.



Dokument si kladie otázky o tom, ako veľmi ovplyvňuje osud človeka prostredie, v ktorom vyrastá. „Príbeh ukazuje, že kľúčom k zmene môže byť aj pevný bod v živote, akým bol pre Alenku dnes už dôchodca a dobrovoľník Michael, ktorý ju podporoval v kritických okamihoch,“ dodáva ASFK.



Režisér Dluhý poznamenáva, že nakrútil portrét dievčaťa, ktoré sa nebojí konfrontovať svoj um a schopnosti s povrchnosťou spoločnosti. „Dievčaťa, ktoré sa môže stať príkladom pre iných ľudí hľadajúcich nádej. Chcem v ňom skúmať dôležitosť ponúknutej príležitosti. To, ako nás naše okolie ovplyvňuje a ako nás motivuje k tomu stať sa vzdelanejšími, odhodlanejšími a múdrejšími. Tým, že Michael podal Alenke pomocnú ruku, naštartoval jej slobodný život,“ podotkol režisér k svojmu prvému celovečernému dokumentu.



Jeho hlavná protagonistka Alena prízvukuje, že má korene v kočovnom národe, ktorý bol zvyknutý premiestňovať sa. „Prečo je pre nás zrazu také ťažké pohnúť sa z miesta? Bola som pozrieť svoju mamu a sestru v osade. Ale som rada, že som tam neskončila spolu s nimi. Videla som, že necítia potrebu vo svojich životoch niečo meniť. Ja som si povedala, že taká nechcem byť a chcem si ísť za svojím a ďakujem Bohu za to, že ma mama dala do detského domova,“ dodáva k vlastnej skúsenosti.









