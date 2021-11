Americká herečka Meg Ryan oslavuje 60 rokov

Bratislava/Fairfield 19. novembra (TASR) – Kráľovnou romantických filmov, najmä komédii, sa americká herečka Meg Ryan stala vďaka snímke Keď Harry stretol Sally. Svoju pozíciu si v deväťdesiatych rokoch pred kamerou potvrdila vo filmoch Bezsenné noci v Seattli, či Láska cez internet. Svoj prvý filmový režijný počin umelkyňa predstavila v roku 2015.



Američanka Meg Ryan sa v piatok 19. novembra dožíva 60 rokov.



Meg Ryan celým menom Margaret Mary Emily Anne Hyra sa narodila 19. novembra 1961 v americkom meste Fairfield, v štáte Connecticut do rodiny príležitostnej herečky a učiteľa matematiky. Po ukončení strednej školy v roku 1979 študovala žurnalistiku na University of Connecticut a neskôr aj na New York University. Aby si popri štúdiu zarobila, účinkovala v televíznych reklamách. Skúsenosti v oblasti reklamy viedli k postupnému rozvíjaniu jej hereckej dráhy. Vysokoškolské štúdium zanechala a vydala sa naproti svojim umeleckým ambíciám.



Jej filmovým debutom bola v roku 1981 snímka Bohaté a slávne (Rich and Famous), o rok neskôr sa ako Betsy Stewart hľadajúca lásku predstavila v seriáli As the World Turns. Príležitosť dostala aj v akčnom romantickom filme Top Gun (1986) v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom. Ako Lydia Maxwellová sa predviedla v sc-fi Vnútorný vesmír (Innerspace, 1987) a v priebehu nakrúcania sa zoznámila s hercom Dennisom Quaidom, s ktorým sa v roku 1991 zosobášili a boli manželmi desať rokov.



Prelomovým momentom v jej kariére bol rok 1989, kedy ju diváci mohli vidieť vo filme s milostnou zápletkou Keď Harry stretol Sally (When Harry Met Sally) po boku Billyho Crystala. Za rolu citlivej Newyorčanky Sally Albright bola nominovaná na Zlatý glóbus. V roku 1991 si zahrala spolu s Valom Kilmerom aj v životopisnom filme o osudoch legendárnej kapely The Doors. Meg Ryan a Tom Hanks nechýbali ani vo veľmi úspešnej romantickej snímke Bezsenné noci v Seattli (Sleepless in Seattle, 1993), ktorá zarobila cez 225 miliónov dolárov. Obom hercom priniesol ich výkon nomináciu na Zlatý glóbus.



Herečka však nechcela byť vnímaná len prostredníctvom žánru romantickej komédie, a tak sa v dráme Keď muž miluje ženu (When a Man Loves a Woman, 1994) ujala roly alkoholičky. V roku 1995 bola súčasťou filmu Francúzsky bozk (French Kiss) a vážnejšej úlohy pilotky Karen sa zhostila vo vojnovom filme Odvaha pod paľbou (Courage Under Fire, 1996). Úspešným trhákom bola romantická dráma Mesto anjelov (City of Angels, 1998), v ktorom sa Ryan ako pôvabná doktorka Maggie Riceová zblížila s anjelom Sethom, ktorého stelesnil Nicolas Cage. Po tretíkrát bola nominovaná na Zlatý glóbus za úlohu majiteľky kníhkupectva v komédii Láska cez internet (You've Got Mail, 1998), v ktorej opäť účinkoval aj Tom Hanks.



V roku 2000 sa Meg Ryan aj Russell Crowe objavili v thrilleri Skúška života (Proof of Life). Spolu s Lisou Kudrow a Diane Keaton hrala v tragikomédii Zaveste, prosím (Hanging Up, 2000) a vedľa Hugha Jackmana zase vo filme pre zamilovaných Kate a Leopold (Kate & Leopold, 2001). Odklon od romantických úloh priniesol Ryan nie veľmi priaznivo prijatý thriller s erotickými motívmi Smrtiaca vášeň (In The Cut, 2003). Divákom sa nepáčilo, že miesto nežného dievčaťa s prenikavo modrými očami sa majú pozerať na svoju obľúbenú herečku v niekoľkých pikantnejších scénach.



Ako odvážna manažérka boxu sa Ryan predstavila vo filme natočenom podľa skutočných udalostí Ring voľný (Against the Ropes, 2004). Fanúšikom ľahšieho žánru neušla ani jej prítomnosť v snímkach Územie žien (In the Land of Women, 2007), Milenec je zločinec! (My Mom's New Boyfriend, 2008) či Serious Moonlight (2009).



V roku 2015 ako režisérka debutovala drámou z obdobia druhej svetovej vojny s názvom Ithaca (v českom preklade bola uvedená ako Dopisy z války). Film bol inšpirovaný románom Ľudská komédia od Williama Saroyana.