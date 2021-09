Americký herec Michael Keaton bude mať 70 rokov

Coraopolis/Bratislava 5. septembra (TASR) – Hereckú kariéru začínal Michael Keaton komediálnymi úlohami, ale svoju umeleckú všestrannosť potvrdil aj dramatickými rolami. Preslávil sa najmä postavou Batmana, významný úspech však dosiahol aj v oscarových filmoch Birdman a Spotlight.



Od narodenia amerického herca uplynie v nedeľu 5. septembra 70 rokov.



Michael Keaton, vlastným menom Michael John Douglas, sa narodil 5. septembra 1951 v americkom meste Coraopolis. Pseudonym sa rozhodol používať preto, aby sa odlíšil od svojho hereckého kolegu Michaela Douglasa.



Navštevoval Kent State University v štáte Ohio, avšak štúdium nedokončil. Presťahoval sa do Pittsburghu, kde sa skúšal uplatniť ako stand-up komik. Pracoval aj ako televízny kameraman, no presadil sa až v Los Angeles.



K jeho hereckým začiatkom v 70. rokoch minulého storočia patrí účinkovanie v televíznych sitcomoch ako Maude (1977) alebo The Mary Tyler Moore Hour (1979). Po boku Jamesa Belushiho si zahral v komediálnom seriáli Working Stiffs (1979). V úlohe domovníka snažiaceho sa vypracovať v oblasti biznisu potvrdil svoj talent, ktorý mu zaručil spoluprácu s hereckým kolegom Henrym Winklerom v snímke Nočná šichta (Night Shift, 1982).



Známym sa stal Michael Keaton aj vďaka ďalším komédiám z 80. rokov ako napríklad Pán mama (Mr. Mom, 1983), Johnny Dangerously (1984), Gung Ho (1986) či vďaka hororovému filmu Tima Burtona s názvom Beetlejuice (1988), kde sa Keaton predstavil ako nepríjemný a zlomyseľný duch.



Prekvapením bolo obsadenie herca do temne ladenej akčnej snímky Batman (1989) opäť v réžii Burtona. Keaton v thrilleri stelesnil samotného superhrdinu a v úlohe jeho protivníka, šialeného Jokera, sa predviedol uznávaný Jack Nicholson. Úlohy psychopatického nájomníka sa Keaton ujal v Pacific Heights (1990) a čierny plášť Batmana si znova obliekol v pokračovaní príbehu o mužovi bojujúcom so zločinom vo filme Batman sa vracia (Batman Returns, 1992).



Nasledovalo množstvo ďalších snímok vrátane shakespearovskej romantickej komédie Veľa kriku pre nič (Much Ado About Nothing, 1993), či filmov Ako vajce vajcu (Multiplicity, 1996), Jackie Brown (1997) alebo Hranica zúfalstva (Desperate Measures, 1998).



Nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšieho herca získal za vojnový film natočený podľa skutočnej udalosti Naživo z Bagdadu (Live from Baghdad, 2002), pred kamerou sa ocitol aj v komédiách Láska na stráženie (First Daughter 2004) a Herbie: Na plný plyn (Herbie: Fully Loaded, 2005). Animovaným postavičkám prepožičal svoj hlas v snímkach Autá (Cars, 2006), Príbeh hračiek 3 (Toy Story 3, 2010) či Mimoni (Minions, 2015).



V roku 2014 ho diváci mohli vidieť vo filmoch RoboCop, Need for Speed, či Birdman. Osobitnú pozornosť si získal posledný z uvedených filmov, kde Keaton stvárnil herca, ktorý sa preslávil postavou vtáčieho superhrdinu Birdmana a v zrelšom veku sa zúfalo pokúša získať späť svoju popularitu. Za rolu Riggana Thomsona získal Keaton nomináciu na Oscara a Zlatý glóbus. Čierna komédia napokon premenila deväť nominácii na štyri sošky od Academy Awards.



Úspech, ktorý potvrdilo ocenenie od filmových kritikov (New York Film Critics Circle) zaznamenala v roku 2015 dráma inšpirovaná skutočnosťou udalosťou Spotlight. Keaton v nej podal strhujúci výkon ako šéf novinárskeho tímu, ktorý vyšetruje maskovanie sexuálneho zneužívania katolíckymi kňazmi.



Záujem vzbudil aj životopisným filmom Zakladateľ (The Founder, 2016), zachytávajúcim príbeh Raya Kroca, predajcu, ktorý vybudoval z malej hamburgerovej reštaurácie v Kalifornii celosvetovú sieť McDonald’s.



V roku 2017 sa Michael Keaton vrátil k postave z komiksov vo filme Spider-Man: Návrat domov (Spider-Man: Homecoming) aj k žánru thrillerov v snímke Americký zabijak (American Assassin, 2017) nakrútenej podľa úspešného rovnomenného románu Vincenta Josepha Flynna.



Pod režisérskym vedením Tima Burtona sa predstavil v remaku Dumbo (2019). O rok neskôr zase v dráme Aarona Sorkina Chicagský tribunál (The Trial of the Chicago 7, 2020). V súčasnosti ho diváci môžu vidieť v akčnej snímke The Protégé.



Michael Keaton bol ženatý s už zosnulou herečkou Caroline McWilliams. Spolu majú syna Seana Douglasa, ktorý je známym hudobným skladateľom a producentom.