Hviezda akčných filmov Top Gun či Mission: Impossible slávi 60 rokov

Na archívnej snímke Tom Cruise. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke uprostred herec Tom Cruise, mexický režisér Alejandro González Iňárritu (vľavo) a Leonardo DiCaprio na odovzdávaní cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) v Londýne 14. februára 2016. Foto: TASR/AP

Bratislava/Syracuse 3. júla (TASR) - Počas svojej vyše štyridsaťročnej hereckej kariéry dosiahol jeden z najpopulárnejších hercov Hollywoodu Tom Cruise mimoriadny úspech. Vďaka snímkam ako Top Gun, Mission: Impossible či Posledný samuraj si získal celosvetovú pozornosť a status filmovej hviezdy.Populárny americký herec Tom Cruise má dnes (v nedeľu 3. júla) 60 rokov.Thomas Cruise Mapother IV sa narodil 3. júla 1962 v americkom meste Syracuse. Ako 14-ročný sa zapísal do františkánskeho seminára s myšlienkou stať sa kňazom, ale po roku ho opustil. Namiesto toho sa rozhodol naštartovať svoju hereckú kariéru v New Yorku. Menšou rolou debutoval v romantickej dráme Nekonečná láska (Endless Love, 1981).Hlavnej úlohy stredoškoláka, ktorý prežíva prvé milostné avantúry sa zhostil vo filme Riskantné podnikanie (Risky Business, 1983). Jeho hviezdne postavenie upevnila akčná snímka Top Gun (1986), v ktorej si zahral odvážneho mladého námorného pilota s temperamentnou povahou.Uznávaný režisér Martin Scorsese ho obsadil do filmu Farba peňazí (The Color of Money, 1986), kde si zahral po boku Paula Newmana a v roku 1988 sa objavil s ďalšou hereckou osobnosťou, Dustinom Hoffmanom, v dráme Rain Man. Za vytvorenie portrétu vojnového veterána vo filme Narodený 4. júla (Born on the Fourth of July, 1989) si vyslúžil prvú nomináciu na Oscara a tiež ocenenie Zlatý glóbus.V 90. rokoch minulého storočia sa Cruise predviedol v širokej škále postáv. Ambiciózneho vojenského právnika zosobnil vo filme Zopár správnych chlapov (A Few Good Men, 1992), do role upíra sa spolu s Bradom Pittom prevtelil v snímke Interview s upírom (Interview with the Vampire, 1994) a legendárna je aj jeho úloha tajného agenta v Mission: Impossible (1996). Obrovská popularita tohto akčného filmu viedla k jeho pokračovaniam v rokoch 2000, 2006, 2011, 2015 a 2018.Ako zamilovaný športový agent sa talentovaný herec predviedol v romantickej komédii Jerry Maguire (1996). Tento film mu priniesol ďalšiu oscarovú nomináciu a cenu Zlatý glóbus. V roku 1999 si zahral so svojou vtedajšou a v poradí druhou manželkou Nicole Kidman v poslednom filme režiséra Stanleyho Kubricka Spaľujúca vášeň (Eyes Wide Shut).Uznanie v podobe tretej nominácie na Ceny Akadémie a Zlatý glóbus mu priniesla rola motivačného rečníka a mizogýna vo filme Magnólia (Magnolia, 1999). Divákov v spomenutej snímke očaril jeho presvedčivý výkon v úlohe muža, ktorý radí ako zvádzať ženy a následne im "zlomiť srdce".V roku 2002 bol súčasťou sci-fi thrilleru Stevena Spielberga s názvom Minority Report a veľmi známa je aj jeho postava nepokojného hrdinu americkej občianskej vojny, ktorý sa v životnej kríze pridá k samurajskej komunite vo filme Posledný samuraj (The Last Samurai, 2003). Chladnokrvného nájomného vraha si zahral v thrilleri Collateral (2004) a so Stevenom Spielbergom sa opäť spojil vo filmovej adaptácii slávneho sci-fi románu Vojna svetov (War of the Worlds, 2005).V roku 2008 si Cruise vyskúšal rolu drsného filmového magnáta v akčnej komédii o Hollywoode s názvom Tropická búrka (Tropic Thunder) a vo filme Valkýra (Valkyrie) stelesnil historickú postavu Clausa von Stauffenberga, dôstojníka nemeckej armády, ktorý zorganizoval pokus o atentát na Adolfa Hitlera.Hviezda Hollywoodu, Tom Cruise, nechýbal v akčných filmoch Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive (Knight and Day, 2010), Jack Reacher: Posledný výstrel (Jack Reacher, 2012) a Jack Reacher: Nevracaj sa (Jack Reacher: Never Go Back, 2016).Po tom, čo sa objavil ako rockový idol 80. rokov v muzikáli Rock of Ages (2012) ho diváci mohli vidieť aj v dobrodružných sci-fi filmoch Oblivion: Nevedomí (Oblivion, 2013) či Na hrane zajtrajška (Edge of Tomorrow, 2014). V posledných rokoch si zahral vo fantasy Múmia (The Mummy, 2017) a v multižánrovej snímke Barry Seal: Nebeský gauner (American Made, 2017). V máji tohto roku sa vrátil do centra pozornosti vďaka filmu Top Gun: Maverick, ktorý pozitívne hodnotí laická i odborná verejnosť.Tom Cruise na seba upozornil nielen svojimi hereckými výkonmi, ale aj podporou scientológie a vzťahom s herečkou Katie Holmesovou, s ktorou bol ženatý v rokoch 2006 až 2012.