Film Amerikánka rozpráva príbeh netradičnou štylizáciou

Bratislava 28. apríla (TASR) - Amerikánka je názov nového filmu českého režiséra Viktora Tauša. "Rozpráva príbeh netradičnou štylizáciou, pripomínajúcou surrealistický gejzír plný farieb, života a snov," približuje distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia filmovú novinku, ktorú prinesie do kín 30. mája.



Dodáva, že hoci vo filme nie je ani jedna realistická scéna, intenzívny pocit reality diváka ani na chvíľu neopustí. "Nič nie je skutočné, a predsa všetko čo vidíte na plátne, skutočné je. Príbeh, postavy i jazvy. Všetko je autentické," poznamenáva distribučná spoločnosť k snímke, v ktorej deti hrajú skutočné postavy opustených detí a keďže samy väčšinou pochádzajú z detských domovov, príbehy postáv dotvárajú vlastnými osudmi.



Hlavnou hrdinkou príbehu, ktorý je kombináciou skutočného osudu, autentických detských hrdinov a nápaditého fiktívneho sveta, je Ema Černá. Amerikánka je tiež dievča, ktoré Tauš stretol v 90. rokoch, keď sám žil na ulici ako bezdomovec. "Boli sme súčasťou prvej generácie obetí slobody. Ľuďmi bez domova boli v tom čase najmä tisíce detí, ktoré vyrastali samy, bez rodičov, v socialistických detských domovoch," prezradil režisér, ktorý mohol aj slovenských divákov osloviť snímkou Klauni v hlavnej úlohe s Oldřichom Kaiserom a Jiřím Lábusom.



Vo filmovej Amerikánke po viac ako 25 rokoch oživuje staré spomienky. Dospelá žena sa ponára do spletitého labyrintu pamäti a pomaly skladá svoj vlastný príbeh opusteného dievčaťa, ktoré vyzbrojené fotografiou otca žijúceho v Amerike a nezlomnou nádejou, že ho raz bude nasledovať, prekonáva všetko, čo jej život pripraví.



Hlavnú hrdinku stvárňujú tri herečky - Klára Kitto, Julie Šoucová a Pavla Beretová, ktoré mali v čase nakrúcania deväť, 17 a 38 rokov. Klára a Julie stáli pred kamerou po prvýkrát. Úlohu matky Amerikánky vo filme zobrazila Lucie Žáčková. "Bol to kus života, v ktorom som sa dostávala medzi ľudí a emócie, zo svojich zabehnutých koľají a únikov do samoty. Pridajte sa k nám a nechajte sa unášať. Venovali sme tomu viac času ako akémukoľvek inému filmu, aj pri scenári, réžii či vedení detí," priznala Žáčková.



Scénograf Jan Kadlec vytvoril kostýmy a výpravu filmu so silnou dávkou extravagancie. "Amerikánka mi pomohla spojiť dva zdanlivo odlišné svety. Vrátila mi vo mne opustený svet výtvarného umenia a vniesla svetlo do pomaly sa vyprázdňujúceho sveta audiovízie. Ale hlavne mi pomohla sformulovať otázku, čo to vlastne znamená vyjadriť vizuálnu podobu reality," dodal Kadlec.