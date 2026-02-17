< sekcia Magazín
Bardotky predstavujú prvú filmovú ukážku, do kín prídu v auguste
Herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová vo filme stvárnila postavu svojráznej Medy.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Hviezdne obsadená letná komédia Bardotky „o ženách, čo vedia žiť“ predstavuje prvú filmovú ukážku. Hrajú v nej Dagmar Havlová Veškrnová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová, trio herečiek, ktoré „do filmovej oslavy žien“ prinášajú svoj pôvab aj komediálny talent. Snímka režisérky a scenáristky Hany Hendrychovej a producentky a scenáristky Pavly Krečmerovej vstúpi do kín 20. augusta. Informuje o tom distribučná spoločnosť Bontonfilm.
„Inšpiráciou pri písaní scenára nám boli všetky tri dámy, pretože vedia starnúť s neskutočnou gráciou, a to sme tiež chceli dostať do filmu. Bardotky sú vlastne filmom o pravom ženskom priateľstve a o tom, ako si užiť život,“ hovorí Hendrychová. „Strašne sme túžili mať vo filme Dagmar Havlovú Veškrnovú, je to po šiestich alebo siedmich rokoch taký jej návrat na filmové plátno, a preto sme boli nadšené, že na našu ponuku kývla,“ dodáva Krečmerová.
Herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová Veškrnová vo filme stvárnila postavu svojráznej Medy. „Potom sme veľmi chceli Evu Holubovú, ktorá tomu dodala humor a nadhľad, a samozrejme Pavlínu Pořízkovú, pretože v podstate ona bola inšpiráciou k námetu vďaka svojmu pohľadu na svet,“ vysvetľuje Krečmerová.
Jedna z celosvetovo najznámejších Češiek Pavlína Pořízková si vo filme zahrala Valériu - úspešnú realitnú maklérku, ktorá prichádza z New Yorku za svojimi najlepšími kamarátkami. „S Evou a Dášou dohromady bolo skvelé hrať. Mať k tomu ženu režisérku a producentku, ktoré to navyše napísali, to vlastne nie je ani práca, to je priateľstvo,“ hovorí svetoznáma supermodelka o atmosfére na nakrúcaní snímky o troch najlepších kamarátkach, ktoré „chytia tretí dych, pretože o druhom sa dá po šesťdesiatke ťažko hovoriť“. Pre rodáčku z Prostějova, ktorá sa objavila napríklad na obálke amerického Vogue, ktorej články pravidelne vydávajú The New York Times a herecky sa etablovala aj v Hollywoode, ide o úplne prvú úlohu v českom filme vôbec a vlastne aj o návrat k rodným koreňom.
Eva Holubová vo filme stvárňuje Ivu, ktorá je na dôchodku, ale rozhodne sa stať Bardotkou. „Každá žena môže byť Bardotka, každá z vás! Vykašlite sa na to, čo sa hodí, alebo nehodí, buďte slobodné,“ vyzýva herečka.
Film plný smiechu, vína a presvedčenia, že vek je len číslo, predstaví v ďalších úlohách Hynka Čermáka, Evu Podzimkovú, Pavla Kříža, Lukáša Príkazkého, Evu Leinweberovú, Otakara Brouska ml., Mateja Paprčiaka, Stanislavu Jachnickú a iných.
