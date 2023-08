Bod obnovy vybočuje zo štandardov domácej produkcie

Bratislava 15. augusta (TASR) - Tvorcovia sci-fi filmu Bod obnovy, ktorý bol nakrútený v česko-slovensko-poľsko-srbskej koprodukcii, zverejnili trailer. "Naznačuje, že sa môžeme tešiť na snímku, ktorá v mnohých ohľadoch vybočuje zo štandardov domácej produkcie," uviedol pre TASR Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá "kriminálny príbeh z blízkej budúcnosti" uvedie do kín 21. septembra.



Snímka režiséra Roberta Hloza ešte pred uvedením do kín na Slovensku a v Česku zabodovala v zahraničí. Svetovú premiéru mala na filmovom festivale v Južnej Kórei, európsku v Karlových Varoch. "Zaujala aj na festivaloch vo Švajčiarsku, Kanade, Chorvátsku a Srbsku. Už teraz sa jej tiež podarilo získať distribútorov v USA, Kanade, Austrálii, Nemecku, Rakúsku, Grécku, Holandsku, Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii," spresňuje Gašparík.



Prvý sci-fi film, ktorý v Českej republike po dlhých desiatkach rokov vznikol, bol podľa distribučnej spoločnosti jedným z najvýraznejších titulov MFF v Karlových Varoch, kde sa mu po premiére v sekcii Special Screenings dostalo tzv. standing ovations.



Príbeh zasadili filmári do roku 2041, podľa ich vízie technológia v tom čase zaručí lepší život a ľudia budú môcť platiť za jeho predĺženie. Každý, kto zomrie neprirodzenou smrťou, má právo na oživenie. Stačí si pravidelne vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti - bod obnovy. Agentka Em má v rukách prípad usmrtenia, v ktorom boli porušené základné pravidlá fungujúceho systému. Bod obnovy obete bol vymazaný.



V hlavnej úlohe sa predstaví Andrea Mohylová. V ďalších postavách diváci uvidia Mateja Hádka, Václava Neužila či Karla Dobrého. Slovensko v hereckej zostave zastupujú Milan Ondrík a Richard Stanke.