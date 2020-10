Matt Damon oslavuje 50. narodeniny

Boston/Bratislava 8. októbra (TASR) - Americký herec Matt Damon patrí k najväčším filmovým hviezdam súčasnosti. Popri hraní píše k filmom aj scenáre a je tiež producentom. Magazín Forbes ho dlhodobo vedie v rebríčkoch najsolventnejších osobností. Iba v severnej Amerike zarobili filmy, v ktorých hral, viac ako tri miliardy dolárov. Vďaka svojej hereckej univerzálnosti patrí medzi najoceňovanejších hercov Hollywoodu. Vo štvrtok 8. októbra bude mať Matt Damon 50 rokov.



Matthew Paige Damon sa narodil 8. októbra 1970 v Bostone, v štáte Massachusetts v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho otec bol burzový maklér, matka univerzitná profesorka. Keď mal dva roky tak sa jeho rodičia rozviedli a matka sa spolu s ním a starším bratom presťahovala do Cambridge. Vyrastal neďaleko Harvardu, v komunite, kde prevládalo ľavicové zmýšľanie a marxistické úvahy o spravodlivejšom svete. Ešte počas detských rokov sa zoznámil a skamarátil s Benom Affleckom. Ten už v mladom veku vystupoval v televízii, a tak sa spolu ešte ako tínedžeri rozhodli, že budú obaja hercami. Spolu študovali na Cambridge Ridge and Latin School, kde navštevovali aj divadelné kurzy.



Matt Damon absolvoval svoj prvý kasting ako 16-ročný. Získal úlohu v tínedžerskom filme Mystic Pizza (1988), v ktorom sa objavil po boku začínajúcej herečky Julie Roberts. V tom istom roku začal študovať na Harvardskej univerzite anglickú literatúru. Počas školy sa sporadicky objavoval vo filme, svoju prvú významnú úlohu získal až v roku 1992 v snímke School Ties (Školské putá).



Pred školou nakoniec uprednostnil hereckú kariéru a štúdium nedokončil. Presťahoval sa do Los Angeles a odštartoval svoje úspešné ťaženie v Hollywoode. V roku 1993 získal úlohu vo filme Geronimo: Americká legenda, o dva roky neskôr v snímke The Good Old Boys (Posledný kovboj). Zlomovým momentom v jeho kariére bola rola vo filme Courage Under Fire (1996, Odvaha pod paľbou), kde sa objavil po boku Denzela Washingtona a Meg Ryanovej.



Popri hraní vo vedľajších rolách a čakaní na hlavné úlohy začal Damon spolu s Affleckom ešte na univerzite písať aj prvé scenáre. Medzi školské patril aj Dobrý Will Hunting, ktorý sa neskôr stal predlohou k mimoriadne úspešnému filmu (1997). Snímka o matematicky nadanom mladíkovi bola v jeho živote prelomová. Z nevýrazného mladého herca, ktorý už začínal o sebe pochybovať, sa z noci do rána stala hviezda a dotiahol sa tak na svojho úspešného priateľa a kolegu Bena Afflecka.



Film získal deväť nominácií na Oscara, vrátane nominácie pre najlepšieho herca (Matt Damon). Nominácie nakoniec pretavili na jednu sošku za najlepší filmový scenár (Damon a Affleck). Okrem Oscara zaň získali i Zlatý Glóbus za najlepší scenár a ďalšie významné svetové ocenenia. Tento obrovský úspech ich z noci do rána posunul do skupiny najžiadanejších a najvyťaženejších hollywoodskych hercov.



Nasledovali úspešné snímky Zachráňte vojaka Ryana (1998), Hráči (1998), Talentovaný pán Ripley (1999), Legenda o slávnom návrate (2000), kde sa Damon objavil v úlohe golfového hráča Rannulupha Junuha, a tiež séria troch filmov Dannyho parťáci 1., 2., 3. (2001, 2004, 2007), kde sa jeho kolegami a neskoršími priateľmi stali George Clooney a Brad Pitt.



Ďalší zlom v jeho kariére priniesol film Agent bez minulosti (2002), kde si zahral elitného zabijaka Jasona Bournea, ktorý po strate pamäti pátra po svojej identite. Razom sa z muža s chlapčenskou tvárou stal akčný hrdina.



Nasledovali ďalšie pokračovania Bournov mýtus (2004), Bournovo ultimátum (2007) a Jason Bourne (2016). Medzi úspešné snímky patrila sci-fi Marťan (2015), za ktorú získal Zlatý Glóbus za hlavnú mužskú rolu, a takisto aj film z prostredia automobilových závodov Le Mans 66 (2019).



V roku 1998 založil Matt Damon s Benom Affleckom a ďalším spoločným priateľom Chrisom Moorom produkčnú spoločnosť Pears Street Production, ktorá je známa aj pod názvom LivePlanet. Spoločnosť sa zameriava na začínajúcich režisérov a scenáristov a takisto na nové mediálne projekty.



Matt Damon je ženatý s argentínskou herečkou Lucianou Bozán Barrosovou. Majú spolu štyri dcéry (jedna je nevlastná, z Barrosovej predchádzajúceho manželstva). Založil nadáciu, ktorá pomáha v afrických krajinách získavať pitnú vodu a svoje aktivity vyvíja aj v ďalších humanitárnych projektoch, v ktorých spolupracuje so svojimi hollywoodskymi kolegami a priateľmi Georgeom Glooneym a Bradom Pittom. Od 26. júla 2007 má aj Matt Damon svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.