Coppolova Apokalypsa patrí k najvýznamnejším vojnovým filmom

Bratislava 20. júla (TASR) - Apokalypsa, ktorú v roku 1979 nakrútil režisér Francis Ford Coppola, patrí k najvýraznejším vojnovým filmom. Digitálne reštaurovanú verziu Apokalypsa: Final Cut v novom trojhodinovom zostrihu v 4K rozlíšení, ktorý vznikol pod dohľadom režiséra pri príležitosti 40. výročia premiéry filmu v roku 2019, premietne bratislavské kino Lumiére. Prvá z troch projekcií sa uskutoční v piatok 22. júla o 19.00 h v cykle Reštaurovaná klasika. Premietať sa bude aj 25. a 26. júla.



Hlavným hrdinom je kapitán Willard, ktorý si počas služby vo Vietname získal povesť vynikajúceho vojaka. Poveria ho preto dôležitou misiou – nájsť a zlikvidovať plukovníka Kurtza, ktorý dezertoval a vedie svoju súkromnú vojnu proti všetkým. Cestou proti prúdu Mekongu spoznáva Willard najpodivnejšie a najstrašnejšie aspekty vojnového pekla. Coppola vo filme vychádza v základných rysoch z románu Josepha Conrada Srdce temnoty a využil tiež reportáže z Vietnamu od vojnového korešpondenta Michaela Herra.



"Apokalypsa je skutočným veľdielom, literárne inšpirovaná výborným románom Josepha Conrada, ale aj Danteho opisom kruhov Pekla," hovorí filmový teoretik Martin Ciel, ktorý piatkovú projekciu lektorsky uvedie. Coppola podľa neho spojil intelektuálnu úvahu o funkcii moci a o jej fascinácii s analýzou existencie a správania sa indivíduí vo výnimočnej, nenormálnej situácii. "A vyjadril to autenticky pomocou výrazových prostriedkov príznačných pre veľkofilm. Podarilo sa mu vyladiť psychologický rozmer a vybalansovať ho na hrane dych berúcich masívnych vrtuľníkových útokov a obaliť to celé vôňou napalmu, ktorá je najlepšia zrána," vysvetľuje Ciel k filmu, ktorý chce divákovi sprostredkovať zmyslovú skúsenosť vojny.



Podľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ) sa Apokalypsa začala pripravovať už na konci 60. rokov, keď vznikli prvé verzie scenára, nakrúcanie sa však z technických i ekonomických dôvodov začalo až začiatkom roka 1976. "Film mal premiéru v roku 1979 a svojou otvorenosťou v zobrazení vojnového zla podnietil vznik ďalších (proti)vojnových filmov, ktoré sa k vojne vo Vietname stavali kriticky," dodáva SFÚ ku Coppolovej dráme, ktorá získala Zlatú palmu na MFF Cannes (ex aequo s filmom Plechový bubienok (1979) Volkera Schlöndorffa) a z ôsmich nominácií na Oscara má sošky za kameru a zvuk. Herecky v ňom excelujú Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper či Harrison Ford.