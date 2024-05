Créme de la Créme odpremiéruje šesticu francúzskych filmov

Bratislava 20. mája (TASR) - Festivalovú kinopremiéru šiestich francúzskych filmov prinesie prehliadka Créme de la Créme. Dni francúzskeho filmu sa budú konať od 29. mája do 2. júna v 35 kinách v 29 slovenských mestách. Prehliadku slávnostne otvorí čierna komédia Máme prachy! za osobnej účasti režisérov snímky Maxima Govara a Romaina Choaya 28. mája v Bratislave. TASR o tom informovala Simona Sopiaková, PR manažérka spoločnosti Film Europe, ktorá podujatie organizuje.



Milovníci francúzskej kinematografie sa môžu tešiť na komédie, romantické drámy i zábavný fiktívny dokument. "Premiérový výber rovnako prinesie filmy zo súčasnosti upozorňujúce na horlivo aktuálne témy v spoločnosti, kontext a stabilné hodnoty, ktoré naši diváci od Francúzov čakajú," dodáva organizátor. Créme de la Créme predstaví aj hereckú tvorbu jednej z najvýraznejších tvárí frankofónneho filmového priemyslu súčasnosti - Virginie Efiry, ktorú diváci uvidia v troch programových tituloch.



Festival uvedie šesť premiérových snímok a rovnako šesť repríz. Medzi premiérami čaká na divákov bláznivá komédia Máme Prachy! (2024), v ktorej skupinka šťastlivcov vyhrá v lotérii, no čoskoro za svoje šťastie bude musieť zaplatiť a sen sa rýchlo zmení na nočnú moru.



Šesticu premiér uzatvorí film režiséra Ladja Lyho Nežiaduci (2023), ktorý dramatizuje niektoré z najrozporuplnejších sociálnych tém súčasnosti na pozadí bytovej krízy v súčasnom Francúzsku. "Ide o hlboko osobný a politicky angažovaný portrét komunity, ktorá túži niekam patriť. Režisér ním nadväzuje na svoj medzinárodne uznávaný debut Bedári (2019) ocenený Cenou poroty v Cannes," približuje Film Europe snímku, ktorá "je podnetnou obžalobou rasistickej politiky, ktorá núti chudobných ľudí žiť v nebezpečných a nevyhovujúcich podmienkach".



Medzi reprízovanými titulmi ponúkne prehliadka otvárací film Cannes 2023 - historickú drámu Jeanne du Barry - Kráľova milenka (2023) v hlavných úlohách s Johnnym Deppom a Maiwenn, ktorá sa zhostila aj réžie. Chýbať nebude ani divácky hit Mladí milenci (2021), dráma, v ktorej sa láska vymyká spoločenským normám.



Organizátori mysleli aj na rodiny s deťmi - komédiu Nová hračka (2022) uvedie so slovenským dabingom. Medzi reprízovými titulmi figuruje aj súdna dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami Saint Omer (2022), uvedená na MFF v Benátkach, kde získala Veľkú cenu poroty a Cenu pre najlepší debut.