Film Dievča s ihlou je inšpirovaný prípadom vrážd v Dánsku

Bratislava 25. marca (TASR) - Marcový program slovenských kín je bohatší o historickú drámu oceňovaného švédskeho režiséra Magnusa von Horna. Jeho film Dievča s ihlou je založený na skutočných udalostiach z Kodane začiatku 20. storočia. Rozpráva príbeh mladej robotníčky Karoline, ktorej život dramaticky zmení nechcené tehotenstvo a osudové stretnutie s tajomnou Dagmar.



"Film sa uchádzal o Oscara v kategórii najlepší medzinárodný film a z udeľovania Európskych filmových cien si odniesol dve ocenenia - za najlepšiu hudbu a výpravu," uvádza Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá snímku priniesla do kín od 20. marca.



"Dievča s ihlou je inšpirované skutočnými udalosťami okolo najkontroverznejšieho prípadu vrážd v dánskej histórii. Národná trauma, ktorá doposiaľ neprestáva rezonovať, nám aj dnes pripomína, čo znamená zatvárať oči pred hrôzami v spoločnosti," hovorí o svojom treťom dlhometrážnom filme Magnus von Horn. V snímke rozpráva autentický príbeh mladej a chudobnej Karoline, ktorej krátky románik s riaditeľom továrne sa končí sklamaním. Keď sa opustená a tehotná ocitne bez práce, stretne Dagmar, ktorá ako jediná prejaví láskavosť a porozumenie.



"Vedie ilegálnu adopčnú agentúru a pomáha matkám hľadať náhradný domov pre nechcené deti. Keďže sa Karoline po pôrode nemá na koho obrátiť a nemá peniaze, vyhľadá Dagmar a ujme sa úlohy dojky. Medzi ženami vznikne silné puto, ale odhalenie šokujúcej pravdy o Dagmarinej práci nezostane bez následkov," dodáva distributér čiernobieleho filmu, ktorý diváka vtiahne do pochmúrnej reality Kodane začiatku 20. storočia.



"V Dievčati s ihlou sa stretávame s chudobnou ženou žijúcou v podkroví a s princom na bielom koni, ktorý sa ukáže ako zbabelec. Rozprávka pre dospelých. Toto je štýl, ktorý sme sa rozhodli použiť na rozprávanie príbehu, ktorý sa stal veľmi, veľmi dávno, no zaoberá sa témou, ktorá je nám aj dnes veľmi blízka," poznamenáva režisér. V hlavných úlohách hrajú dánske herečky Victoria Carmen Sonneová a Trine Dyrholmová.



Magnus von Horn patrí k výrazným filmárom súčasnosti, jeho diela dlhodobo rezonujú na prestížnych filmových festivaloch. Vo svojej tvorbe skúma tabuizované témy a temné stránky spoločnosti. Jeho snímky Tu a potom (2015) či Pot (2020) sú divácky atraktívne autentickým štýlom, atmosférou a citlivým zobrazením komplikovaných medziľudských vzťahov.