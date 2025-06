Dobrodruhov potešia v kinách Vandráci na ostrove ľudožrútov

Bratislava 20. júna (TASR) - Po úspešnom výlete naprieč Strednou Amerikou sa vandrácke trio Vagamundos - priatelia, filmári a motorkári Pavel Liška, Jan Révai a Hynek Bernard, vydáva na ďalšiu adrenalínovú cestu. Ich divoké dobrodružstvo v krajine Papua Nová Guinea, druhom najväčšom ostrove sveta, prezývanom aj ostrov ľudožrútov, zahalenom mýtmi, čiernou mágiou, pralesmi a tajomstvami dávnych kmeňov, zachytáva celovečerný dokumentárny film Vandráci na ostrove ľudožrútov (2024). Snímku priniesla do kín od štvrtka (19. 6.) Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).



Vandráci Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard vyrážajú na svojich motorkách v ústrety druhému najväčšiemu ostrovu sveta. Divoká Papua Nová Guinea patrí medzi najmenej preskúmané miesta sveta, kde donedávna niektoré domorodé kmene patrili k obávaným kanibalom. Cestou za dobrodružstvom ich v zvláštnej podobe sprevádza skúsený cestovateľ Miloslav Stingl - alebo je to len drevená bábka? „Uprostred magickej džungle, kde sa stráca hranica medzi snom a realitou, si musia dávať veľký pozor, aby sa domov vrátili naozaj všetci. Divoká Papua im učarovala, ale občas si museli siahnuť až na dno síl,“ dodáva distribučná spoločnosť.



Film režíroval Marek Najbrt, držiteľ viacerých Českých levov za snímky Mistři (2004) či Protektor (2009), ktorý sa po viacerých hraných filmoch a seriáloch pustil do dokumentárneho žánru. Špecifikom tejto réžie bolo, že sa počas nakrúcania v Guinei nenachádzal spolu s triom. „Je to špecifický projekt, nie je to réžia v pravom zmysle slova, pretože na Papue som s chlapcami nebol. Chceli, aby to nebol len prostý cestopis, ale chceli tam niečo pridať,“ vysvetľuje Najbrt. „Veľa vecí sme museli zjednodušiť, trochu tú cestu pre film napriamiť, zbaviť ju niektorých zákrut a peripetií. Ale ešte robíme šesťdielny seriál pre televíziu Prima, ktorý bude viac klasickým cestopisom. Bude v ňom viac vecí, ktoré sa pre film použiť nedali a bude to viac o tej krajine, ľuďoch a ďalších veciach, ktoré diváka zaujímajú,“ povedal režisér o nakrúcaní pre portál Kinobox.