Herec Marek Vašut má 60 rokov, začínal aj ako zjazdový lyžiar

V roku 1960 sa narodil český herec MAREK VAŠUT. Foto: TASR/Alica Jančoková

Praha/Bratislava 5. mája (TASR)- Filmový a dabingový herec Marek Vašut patrí k populárnym českým hercom. Do vedľajších filmových úloh si ho vyberali aj zahraniční filmári. Zahral si napríklad v amerických filmoch Mission: Impossible (1996), xXx (2002), Česká spojka (2002) alebo Van Helsing (2004). Bohatú filmografiu charizmatického umelca tvoria tiež úspešné snímky československej a českej produkcie ako Láska z pasáže (1984), Pěsti ve tmě (1986), Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu (1992) alebo Román pre ženy (2004). V utorok 5. mája bude mať obľúbený herec 60 rokov.Marek Vašut sa narodil 5. mája 1960 v Prahe vo vtedajšom Československu ako syn tanečného teoretika a baletky Národného divadla. Po absolvovaní pražskej jazykovej základnej školy vyštudoval gymnázium. Počas tohto obdobia sa venoval lyžovaniu.Okrem zjazdového lyžovania inklinoval aj k výtvarnému umeniu, avšak rodičia ho presvedčili, že nemá(výdrž), a tak kroky nádejného maliara alebo sochára smerovali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU).Prvé divadelné úlohy dostal v Štátnom divadle v Brne (dnes Národné divadlo Brno, 1983 - 1984). V rokoch 1985 až 1992 získal angažmán v Národnom divadle v Prahe, pričom v sezóne 1990/1991 absolvoval ako štipendista prestížny The Lee Strasberg Theatre & Film Institute v New Yorku.Od roku 1992 pôsobí v slobodnom povolaní. Okrem toho, že herecky spolupracuje s televíziou, zahraničnými filmovými producentmi je aj dabingovým hercom, moderátorom televíznych a spoločenských programov a podnikal aj v oblasti módy.Na filmovom plátne sa Vašut objavoval už od detských rokov. Jeho prvou významnou úlohou bola rola boxera v dráme Pěsti ve tmě (1986). Následne si zahral hlavnú úlohu v dráme s normalizačnou tematikou Hauři (1987) a skorumpovaného policajta presvedčivo stvárnil v kriminálke Divoká svině (1989).Filmovým divákom je známy aj z populárnych snímok Láska z pasáže (1984), Divoká srdce (1989), Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu (1992) alebo Konec básníků v Čechách (1993).Herecký talent Mareka Vašuta využili i zahraniční filmári, keď ho obsadili do viacerých svetoznámych filmov. Vedľajšie úlohy si zahral napríklad v snímkach Mission: Impossible (1996), Blade 2 (2002), Česká spojka (2002), Tristan a Izolda (2006), La Môme (Edith Piaf, 2007), Solomon Kane (2009), alebo v čínsko-honkongskom filme Jue zhan shi shen (Bitka kuchárov, 2017).Predviedol sa však aj v českých romantických komédiách Román pre ženy (2004) a Beštiár (2007) a v slovenskej historickej dráme Bathory (2008).Diváci ho videli aj vo filmoch Lovci a oběti (2015), Špindl (2017), Pepík (2018), alebo v koprodukčnom filme RTVS Amnestie (2019). Jeho najaktuálnejším počinom je komédia Román pre pokročilých (2020).V roku 2002 vydal Vašut zbierku básní pod názvom Humanet (vydavateľstvo BB/art). S jeho umeleckými fotografiami, maliarskymi a ďalšími výtvarnými prácami sa môže verejnosť zoznámiť na rôznych výstavách.