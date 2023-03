Herečka Olga Schoberová jubiluje, má 80 rokov

Praha/Bratislava 15. marca (TASR) – Predstavili ju britskej kráľovnej Alžbete II. a jej manželovi princovi Filipovi. Do okruhu jej priateľov sa zaradili herecké osobnosti ako Clint Eastwood, Paul Newman či Robert Redford. Stala sa sexidolom českého filmu, no sama sa nikdy nepovažovala za skutočnú herečku. Dodnes je populárna vďaka štyrom nezabudnuteľným komédiám. Česká herečka Olga Schoberová sa v stredu 15. marca dožíva okrúhlych 80 rokov.



Olga Schoberová sa narodila 15. marca 1943 v Prahe, vyrastala na Vinohradoch. Pracovala ako fakturantka v podniku Technomat a privyrábala si ako modelka fotením reklám. V tom čase, v roku 1961, sa objavila v dokumente Václava Táborského s názvom Václavské náměstí. V roku 1962 ju už režisér Antonín Kachlík obsadil do hudobného filmu Bylo nás deset. Išlo o prvú snímku, v ktorej sa ako herci aj autori pesničiek objavili Jiří Šlitr a Jiří Suchý.



Známy český výtvarník Karel Saudek, ktorý bol partnerom začínajúcej herečky jej poradil, aby sa odfarbila na blond. A herecké príležitosti sa odrazu začali sypať. Schoberová sa mihla v sci-fi snímke Ikarie XB 1 (režisér Jindřich Polák, 1963). O rok neskôr však už hrala v piatich filmoch, pričom jeden z nich má zásadný podiel na jej popularite: Legendárna komédia a či paródia na westerny Limonádový Joe aneb Koňská opera.



Oldřich Lipský obsadil blondínu s nevinnou tvárou do úlohy naivnej Winnifred šíriacej osvetu v divokej Arizone. Film mal úspech za hranicami a získal Striebornú mušľu na XII. Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiane. Pri premietaní sa vraj americký herec Henry Fonda bavil tak dobre, že spadol zo stoličky. A vtedy sa len 21-ročná herečka stala hviezdou medzinárodnej veľkosti.



Začala hrávať v zahraničných filmoch, vďaka čomu sa zoznámila so svojím prvým mužom, kulturistom a hercom Bradom Harrisom. V roku 1966 sa opäť objavila úloha ako šitá Schoberovej na mieru – na jej postavu i svojský insitný herecký prejav. Scenárista Miloš Macourek a režisér Václav Vorlíček ju obsadili do bláznivej komiksovej paródie Kto chce zabít Jessii?



Pripadla jej postava komiksovej hrdinky Jesie, ktorá inšpiruje hrdinu filmu docenta Jindřicha Beránka (Jiří Sovák) k vynálezu antigravitačných rukavíc. Jej hereckým partnerom bol slovenský kulturista Juraj Višný ako Superman. A Karel Saudek mal možnosť zvečniť bývalú partnerku na komiksových kresbách sprevádzajúcich film. Tvorcovia získali ocenenie na filmovom festivale v Terste a rozbehli sa práce na vytvorení jej amerického remake-u. Plány prekazila sovietska invázia v auguste 1968.



Zachovalo sa z nich len meno Stuart Hample, čo mal byť americký scenárista poverený vypracovaním novej verzie. Napokon toto meno nesie postava astrológa v ďalšej bláznivej komédii, ktorú duo Macourek a Vorlíček nakrútilo v roku 1970. Film "Pane, vy jste vdova!" sa opäť zapísal zlatým písmom do dejín českej kinematografie. Schoberová, ktorá v ňom stvárnila herečku Molly Adamsovú, bola v titulkoch uvedená ako Olinka Bérová. V tom istom roku ju obsadil aj Juraj Jakubisko do surrealistickej alegórie Dovidenia v pekle, priatelia, ktorá sa však ocitla v trezore.



V tom čase už bola Olga Schoberová manželkou amerického filmového producenta Johna Calleyho. Spoznala ho na večierku u jeho vtedajšej partnerky Barbary Streissandovej, kam ju mal zobrať režisér Miloš Forman. Mala tiež za sebou úspech, keď sa na stránkach magazínu Playboy objavila ako sexsymbol roku 1969 vedľa hviezd ako Ursulla Andressová a Brigitte Bardotová.



Jej manžel John Calley sa stal prezidentom štúdia Warner Brothers, no Olga Schoberová túto okolnosť nevyužila, aby sa presadila v Hollywoode. Do Československa a pred filmovú kameru sa vrátila už len kvôli dvom filmom. Zahrala si v ďalšej kultovej komédii Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela. Jej poslednou sa v roku 1983 stala snímka Vrak (r. Ivan Toman).



Olga Schoberová zanechala filmovanie ako 40-ročná, a tak ju diváci nevideli starnúť. Do Českej republiky a do rodnej Prahy sa pravidelne vracia, žije však bokom od filmového či mediálneho sveta.







Zdroj: csfd.cz