Hollywoodsky herec Vince Vaughn sa zaradí medzi pädesiatnikov

Minneapolis/Bratislava 28. marca (TASR) – Americký herec Vince Vaughn sa v začiatkoch kariéry objavil vo filme režiséra Stevena Spielberga The Lost World: Jurassic Park (Stratený svet: Jurský park, 1997). Presvedčivý herecký výkon podal v remaku Hitchcockovho Psycha (1998) v réžii Gusa Van Santa. Popularitu mu tiež priniesla rola v komédii Wedding Crashers (Ako uloviť družičku, 2005). V sobotu 28. marca má herec, scenárista a producent 50 rokov.



Vince Vaughn (plným menom Vincent Anthony Vaughn) sa narodil 28. marca roku 1970 v Minneapolise v USA. V mladosti hral výborne baseball a americký futbal, bol dokonca aj v lige juniorov. Dlho sa nemohol rozhodnúť, čomu sa bude venovať, lebo mal talent aj na herectvo. Až osud v roku 1987 rozhodol za neho. V sedemnástich rokoch mal vážnu autonehodu a poškodil si chrbticu. Odvtedy sa už nemohol venovať športu profesionálne. Preto prichádzala do úvahy druhá možnosť – herectvo.



Vince Vaughn sa prvýkrát objavil pred kamerou v roku 1988, a to v reklamnom spote automobilky Chevrolet. O rok neskôr si strihol menšiu úlohu v epizóde seriálu China Beach. Dostal ešte niekoľko ďalších epizódnych rolí v rôznych seriáloch, skôr než prišla väčšia filmová ponuka. V roku 1996 si zahral v komédii Swingers o slobodných, nezamestnaných hercoch žijúcich v zapadnutej časti Hollywoodu počas 90. rokov.



V roku 1997 ho režisér Steven Spielberg obsadil do veľkofilmu The Lost World: Jurassic Park (Stratený svet: Jurský park). Sci-fi snímka zo sveta dinosaurov mala taký obrovský úspech, že po uvedení filmu do kín Vince Vaughn už o ponuky nových rolí nemal núdzu. Po Stratenom svete prišiel remake Hitchcockovho Psycha (1998) v réžii Gusa Van Santa, kde stvárnil Normana Batesa, majiteľa motela.



V tom istom roku sa objavil po boku herečky Anne Heche v tragickom príbehu o ázijskom právnom systéme a väzniciach Return to Paradise (Poprava, 1998). Potom herec dostával ponuky skôr na komediálne filmy. Hlavného záporného hrdinu Reese Feldmana stvárnil v snímke Todda Phillipsa Starsky & Hutch v roku 2004. Komédia Wedding Crashers (Ako uloviť družičku) o dvoch špekulantoch v osobách Vincea Vaughna a Owena Wilsona, ktorých obľúbenou zábavkou bolo vkrádať sa na svadby a užívať si všetkými možnými spôsobmi, patrila medzi najnavštevovanejšie filmy v roku 2005. Pod réžiu snímky sa podpísal David Dobkin. Herec exceloval aj vo filme Into the Wild (Útek do divočiny, 2007) z dielne herca Seana Penna. Bývalého boxera si zahral Vince Vaughn vo filme z roku 2007 Brawl in Cell Block 99 (Blok 99) v réžii S. Craiga Zahlera.



Z novších filmov herca zaujal divákov príbeh Dragged Across Concrete (Na zlej strane, 2019), kde sa opäť ujal réžie S. Craig Zahler. V deji figuruje policajný veterán Ridgeman (Mel Gibson) a jeho náladový mladší kolega Anthony (Vince Vaughn), ktorí sú suspendovaní zo služby po tom, ako do médií unikne videozáznam ich svojráznych metód.



Známy herec o sebe hovorí, že rád skúša nové veci a prijíma originálne úlohy. Zároveň ale tvrdí, že komédie sú jeho srdcovými záležitosťami, a preto je členom komediálnej skupiny hercov s názvom Frat Pack, v ktorej nechýbajú filmové hviezdy ako sú Ben Stiller, Owen Wilson, Steve Carell, Jack Black, Luke Wilson a Will Ferrell.



Vince Vaughn nie je iba hercom, tiež píše scenáre a na svojich filmoch sa podieľa aj ako producent.